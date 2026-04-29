Città della Domenica: un lungo weekend di divertimento tra natura e spettacoli a Perugia

Dal primo al 3 maggio, il parco si riempie di attività per grandi e piccini: sheepdog con Border Collie, Falconeria, Bolle di sapone, laboratori di land art e molto altro

A Perugia un lungo weekend di divertimento aspetta i visitatori di Città della Domenica, tra natura, laboratori e spettacoli. A partire da venerdì primo maggio quando, dopo la simpatica accoglienza della mascotte asinello Burro, lo spettacolo di Bolle di sapone con Leila alle 10.45 e l’Avventura a Fort Apache alle 11.45, è in programma un evento speciale alle 14.50: protagonisti saranno Mattia Monacchini e i suoi sei Border Collie, che si alterneranno in dimostrazioni pratiche di sheepdog. Gli amici a quattro zampe Nil, Lyn, Anna, Ciube, Gianni e Blue condurranno in una mini transumanza a tempo di musica, le Skudden, piccole pecore dei Vichinghi; inoltre, le caprette tibetane nane e le oche di Tolosa saranno protagoniste in un percorso di agility che coinvolgerà anche gli spettatori presenti, soprattutto i bambini che saranno così parte attiva dello spettacolo. Nel pomeriggio, alle 16.15, l’immancabile spettacolo di Falconeria (anche sabato e domenica), con falchi, poiane, aquile e gufi che si librano in volo libero sopra gli spettatori guidati da falconieri professionisti. Durante tutta la giornata, poi, si terranno laboratori di land art nel bosco (anche sabato e domenica), condotti dall’artista Valter Pituello: i bambini potranno divertirsi a scatenare tutta la loro fantasia costruendo opere fatte di materiali naturali come foglie, rami, sassi e creta.

Sabato e domenica continua il divertimento: si ripeteranno lo spettacolo di Bolle di sapone con Leila alle 10.45 e l’Avventura a Fort Apache alle 11.45 mentre alle 14.50 c’è il nuovo spettacolo ‘La vie en Rouge’ con DoDo, clown giocoliere e mangiafuoco. Consigliata la visita al Rettilario, tra i più grandi d’Europa, per scoprire il percorso evoluzionistico e gli animali presenti, tra cui gli ultimi arrivati, il maestoso Pitone arcobaleno, il curiosissimo Axolotl e le piccole Pogone appena nate.