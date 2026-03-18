Città della Domenica, apertura stagione domenica 22 marzo: e c’è un ‘fiocco rosa’

Tante esperienze da vivere nel family park perugino, alla ricerca di personale da inserire nello staff – È nata Rosalinda, femmina di asinello bianco dell’Asinara. Inoltre, entro giugno nuovo Rettilario

Città della Domenica inaugura una nuova stagione di attività ed eventi: domenica 22 marzo si aprono le porte del family park situato sul monte Pulito, a Perugia, luogo ideale per trascorrere momenti di svago immersi nella natura, tra atmosfere fiabesche, boschi sempreverdi, animali in libertà o nella fattoria. Proprio la fattoria è al centro delle attenzioni dei gestori in questi giorni di inizio primavera, in cui sono attese diverse nascite: intanto è già arrivata Rosalinda, femmina di asinello bianco dell’Asinara, uno degli animali fiori all’occhiello del parco naturalistico, che dal 1985 ha avviato un progetto di salvaguardia di questa specie a rischio estinzione, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia.

Occhi vispi e blu e manto bianco latte, la si può trovare sempre a fianco di mamma Ambra mentre papà Pittireddu per ora ‘deve mantenere le distanze’, pur essendo nel recinto vicino.

Gli asinelli bianchi sono animali particolarmente docili e quindi adatti ai bambini e non a caso l’asinello ‘Burro’ è la mascotte di Città della Domenica e anche quest’anno darà il benvenuto ai visitatori insieme agli ‘amici’ circensi, Leila e Dodo.

In questa prima fase della stagione, Città della Domenica propone le attività e gli spettacoli che tanto l’hanno resa gradita nel tempo a grandi e piccini: dalla falconeria nell’area Far west alla mungitura in fattoria, esperienza altamente educativa e coinvolgente (calendario completo delle attività: www.cittadelladomenica.it); nel corso della stagione, poi, verranno introdotte nuove attività ludico didattiche, per esperienze uniche a contatto con gli animali sotto la guida dei ranger che se ne prendono cura.

Anche il Rettilario, tra i più grandi d’Europa, si apre alle novità: all’interno fervono i lavori per l’ammodernamento e l’introduzione di nuovi animali, oltre all’ampliamento del percorso evoluzionistico: il tutto dovrebbe essere pronto e fruibile entro giugno. Resta valida, inoltre, la possibilità di entrare gratis per tutta la stagione dopo l’acquisto del biglietto a prezzo intero,

“Praticamente come avere un abbonamento – ha spiegato il direttore del parco, Alessandro Guidi – perché così si riescono a vivere pienamente le diverse esperienze che offriamo. Questo richiede impegno e l’impiego di diverse figure professionali. Per questo siamo alla ricerca di personale da inserire nel nostro staff, che abbia a cuore gli animali e voglia abbracciare il nostro progetto di ‘parco del benessere’, dove si lasciano telefonini in tasca per vivere pienamente il contatto con la natura e gli animali”.

In particolare, in questa fase, Città della Domenica è alla ricerca di barman e addetti alla ristorazione, all’accoglienza e all’amministrazione, oltre a collaboratori per la gestione delle aree giochi e dei laboratori didattici, con contratto part time e full time fino a fine stagione, quindi novembre 2026, e con possibilità di rinnovo.

Per informazioni e invio di curriculum si può telefonare al numero 075.5054941-2 o scrivere all’indirizzo e-mail info@cittadelladomenica.it.