Città del Cioccolato: i nuovi eventi in programma

Al via il tour teatrale su Luisa Spagnoli e le nuove date per aspiranti Chocolate Taster

Cultura e formazione sono da sempre nel Dna della Città del Cioccolato che punta sul racconto e l’esperienza per far conoscere al grande pubblico tutto ciò che di significativo ruota attorno al Cibo degli Dèi.

Non poteva quindi mancare un ulteriore focus su una delle donne più intraprendenti e geniali, nel mondo del cioccolato e non solo: “Luisa fu Sargentini Spagnoli“. Questo è il titolo del racconto itinerante organizzato in collaborazione con Teatro di Sacco, che ha costruito attorno all’affascinante figura di Luisa Spagnoli una coinvolgente drammaturgia: un percorso tra teatro, città e memoria alla scoperta dei luoghi – nel centro storico di Perugia – legati all’intensa vita di Luisa Spagnoli. Il primo appuntamento è in programma per sabato 25 aprile alle ore 17 con partenza da via Alessi 23, sede del primo laboratorio Perugina, fino ad arrivare in corso Cavour dove la cognata possedeva una sartoria e dove, presso la Sala Cutu, si terrà un esclusivo incontro ravvicinato tra la protagonista e il pubblico. I testi di questo originale tour teatrale sono di Fiorenza Mosci, interpretati da Roberto Biselli e Angela Pellicciari. Sono previste due ulteriori repliche nei pomeriggi di sabato 9 maggio e sabato 6 giugno. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a esperienze@cittadelcioccolato.it o contattare via whatsapp il 3783093537.

Tornano inoltre gli appuntamenti con il corso per Chocolate Taster di 1° livello aperto sia ad amatori che a professionisti: un percorso formativo articolato in due giornate con rilascio del certificato di Chocolate Taster. Le lezioni si terranno presso il LAB-Luisa Annibale Base in via Angusta, a Perugia, i prossimi 9 e 10 maggio. Un’imperdibile occasione per chi il cioccolato vuole non solo assaggiarlo ma conoscerlo nelle sue varie declinazioni e caratteristiche. A guidare i partecipanti sarà Roberto Caraceni, figura di riferimento del cioccolato italiano, esperto di analisi sensoriale, autore, formatore e, oggi, Direttore didattico della Città del Cioccolato. I numerosi assaggi e le analisi dettagliate saranno completate dall’apprendimento di tutto ciò che può influire sulle caratteristiche di una tavoletta: la qualità del cacao, la sua coltivazione, la sua lavorazione, la sua storia. Un’esperienza che forma e risponde alle tante curiosità dei chocolate lovers, rendendoli veri e propri professionisti del settore. Per informazioni e iscrizioni: r.caraceni@cittadelcioccolato.it.