Cinema, danza, flamenco, grandi compositori: le arti trionfano al Narnia Festival

Prosegue fino al 26 luglio la kermesse ideata e diretta da Cristiana Pegoraro. Al Teatro Manini di Narni sabato 18 luglio arriva Enrico Vanzina

È stata un successo la serata di apertura del Narnia Festival, con ‘Il gran ballo’ al San Domenico Auditorium Bortolotti, chiusa tra gli applausi del pubblico e l’emozione che la danza sa suscitare. La rassegna artistica ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, per la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, in scena a Narni fino a domenica 26 luglio, prosegue tra grandi eventi all’insegna delle arti e importanti ospiti del panorama nazionale. Dopo il salotto dell’alta moda con Guillermo Mariotto e Stefano Dominella al Teatro Manini giovedì 16 luglio, il festival ospita un altro grande nome: sabato 18 luglio, sempre al Manini alle 21.30 infatti andrà in scena ‘Enrico Vanzina racconta il cinema’, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Enrico Vanzina. Con il suo stile brillante, ironico e profondamente evocativo, Vanzina guida il pubblico in una galoppata attraverso decenni di film, incontri e retroscena vissuti in prima persona. Uno spettacolo che è insieme memoria personale e affresco collettivo della grande stagione del cinema italiano. Ancora sabato, alle 19 nella Chiesa della Beata Lucia, per la serie ‘Narni da Scoprire’, è in programma ‘La casa che suona: Il canto delle radici’ con Francesco Mariozzi al violoncello e la narrazione di Cristiana Pegoraro. Lo spettacolo propone racconti di bambini e di mani che hanno cresciuto, accompagnati da Preludi che accolgono, Sarabande che cullano, Gighe che danno allegria.

“Vite passate da un brefotrofio – ha spiegato Cristiana Pegoraro –, raccolte con pudore e verità. Il violoncello diventa voce di chi non l’ha mai avuta. Le note immortali di Bach ricordano ciò che la memoria non dovrebbe mai dimenticare”.

A seguire è prevista la visita guidata al Complesso Monumentale della Beata Lucia e un aperitivo in terrazza con vista. In scena anche l’altra serie del festival, quella dedicata ai Grandi solisti: in particolare venerdì 17 luglio alle 19 alla Chiesa di San Francesco l’evento sarà ‘Chopin, il poeta del pianoforte’ con Pierluigi Camicia al piano e lo storytelling di Cristiana Pegoraro.

“Un’immersione nelle melodie più intime del Romanticismo – ha spiegato Cristiana Pegoraro –, per ascoltare l’anima del compositore che ha fatto cantare il pianoforte. Un viaggio musicale alla scoperta del genio, della nostalgia e dell’eleganza senza tempo di Chopin”.

Ancora protagonista il ballo al Narnia Festival, sempre venerdì 17, alle 21.30 al Teatro Manini con ‘Metamorfosi – Gran Galà di Danza’ con i danzatori del programma Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi. Un percorso danzato attraverso il cambiamento, dove corpi, emozioni e musica si trasformano in scena per raccontare il potere di rinascere e reinventarsi a ogni passo. Domenica 19 luglio una giornata dedicata alla musica: si inizia alle 10.30 al Teatro Manini con ‘Presto si suona! Armonie del mattino’ in cui si esibiranno giovani promesse del concertismo internazionale insieme all’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Porzio. Si prosegue alle 12 alla Loggia degli Scolopi in Piazza dei Priori per il concerto aperitivo ‘Libiamo ne’ lieti calici’ con il soprano Sang Eun Kim, Giuseppe Nova al flauto e Elena Piva all’arpa. Al Teatro Manini poi alle 18 per Sinfonia Flamenca con il grande ballerino José Manuel Ruiz, guest star direttamente da Malaga. Uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo, dove il battito del ‘taconeo’ e il movimento sinuoso dei corpi disegnano nell’aria un turbinio di emozioni, celebrando l’anima vibrante e comunitaria della vera festa gitana. Infine, alle 21.30 al San Domenico ci sarà l’evento ‘Misteri e suggestioni sonore: quando il Medioevo incontra il genio’: dopo la visita alle 20.30 alla Narni sotterranea, per la serie Narni da scoprire, il duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani proporrà un concerto candlelight, a quattro mani, dedicato a quattro grandi compositori: Bach, Mozart, Schubert, Brahms.

Doppio appuntamento lunedì 20 luglio. Alle 19 nella Sala Caracciolo della Beata Lucia il concerto aperitivo ‘Teatro, cinema e altre contaminazioni. Dalle colonne sonore di Nino Rota al tango’, nel quale scena e schermo si fondono in un affascinante gioco di specchi sonori, dove l’ironia teatrale di Poulenc e la magia cinematografica di Rota sposano il ritmo rivoluzionario del tango di Piazzolla. Infine alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti il concerto ‘OperaLove. Le arie che hanno fatto innamorare il mondo’ con i cantanti del laboratorio lirico, l’Orchestra Europa Musica diretta da Pierre Tang. Una serata magica per rivivere la passione, il pathos e la bellezza delle arie liriche più amate di sempre.

Gli eventi del Narnia Festival sono a ingresso libero (esclusa la visita guidata a Narni sotterranea il cui costo è di 8 euro) con prenotazione obbligatoria: RSVPnarniafestival@gmail.com, 366.7228822.