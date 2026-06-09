Chroma Festival 2026, ecco la line up completa

Tutto pronto al Centro Fieristico Umbria Fiere per la nona edizione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale: Pippo Sowlo (11 giugno), Marlene Kuntz e Little Pieces of Marmelade (12 giugno), Noyz Narcos (13 giugno), Nitro e Piccolo (14 giugno) e tanto altro

BASTIA UMBRA – A poche ore dall’inizio della nona edizione del Chroma Festival, che dall’11 al 14 giugno 2026 tornerà ad animare gli spazi esterni di Umbria Fiere a Bastia Umbra, svelata tutta la line up completa dei quattro giorni, tra grandi nomi e nuove promesse della scena indie e urban italiana.

Il Chroma Festival si prepara così a inaugurare una nuova edizione all’insegna della sperimentazione, confermandosi come uno degli appuntamenti più distintivi e attesi dell’estate umbra e italiana, capace di coniugare qualità e attenzione all’esperienza del pubblico. Spazio ai nomi di punta della scena musicale italiana contemporanea ma anche alle realtà umbre (band, dj e collettivi) più interessanti.

Si inizia giovedì 11 giugno con Pippo Sowlo, anticipato da Gattuzan, Italiani Medi, Paolo Tassì, bluannika, Max P, Roghers.

Venerdì 12 giugno sarà il turno dei Marlene Kuntz (tour estivo “Marlene Kuntz suona Il Vile”) insieme a Little Pieces of Marmelade, Suvari, Il Pinguino Imperatore, MonAmour, Franco B, Spear, Friday I’m in Rock.

Sabato 13 giugno sarà il giorno di Noyz Narcos. In apertura Marte, Muretto PG, Santa Invisibili, Shokker & Friends, Bounce.

Domenica 14 giugno è la serata ad ingresso libero, con Nitro e Piccolo (bnkr44). Prima si esibiranno Lemuel, Il Maro, Bogotà, Alberto Gardi, Rollover.

Quattro giorni quindi di musica, incontri e cultura contemporanea per un Chroma Festival sempre più come punto di riferimento per il pubblico e per la scena musicale nazionale. Nel corso degli anni, Chroma Festival ha conosciuto una crescita costante, affermandosi per la scena musicale contemporanea come uno degli eventi di riferimento dell’Italia centrale, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale proveniente da diverse regioni. Un percorso di sviluppo che ha consolidato l’identità del festival e ne ha rafforzato il ruolo nel panorama dei festival, grazie ad una proposta artistica attenta alla qualità e alla varietà dei linguaggi musicali.

Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticketmaster:

https://www.ticketmaster.it/artist/chroma-festival-biglietti/1354983