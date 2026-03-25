Chiusa a tratti la Sp 99 tra Orvieto e Castel Viscardo

La Provincia di Terni informa che con ordinanza del servizio viabilità ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della Sp 99 dell’ex Aeroporto nei comuni di Orvieto e Castel Viscardo per permettere alcune riprese cinematografiche. L’interruzione è prevista dal km 3+700 al km 9+600 dei giorni 31 marzo e 1° aprile tra le 12.00 e le 18.00 con tempi di chiusura di massimo 5 minuti circa, intervallati da riaperture di 15 minuti circa ogni volta. Il provvedimento assunto dall’amministrazione fa seguito alla richiesta della società Kavac Film per eseguire le riprese in sicurezza per il progetto “Nessun dolore”, le quali prevedono la ripresa di un autoveicolo in movimento su un tratto di strada privo di circolazione veicolare.