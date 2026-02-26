Cgil si confronta con Regione, Confindustria e università per dare “nuovo sviluppo economico” all’Umbria

Incontro pubblico per individuare politiche e strategie di sviluppo – Tavola rotonda a Perugia, venerdì 27 febbraio, 9.30, aula magna Dipartimento di Scienze agrarie

Mondo del lavoro e dell’industria, istituzioni regionali e universitarie tutte intorno allo stesso tavolo per cercare di dare ‘Un nuovo sviluppo economico per l’Umbria’. Questo il titolo della tavola rotonda che la Cgil dell’Umbria ha organizzato per venerdì 27 febbraio all’aula magna del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, in Borgo XX Giugno.

I lavori si apriranno alle 9.30 e saranno coordinati dalla giornalista Lisa Malfatto. Dopo la presentazione dei dati economici regionali da parte di Elisabetta Tondini, responsabile dell’area ‘Processi e trasformazioni economiche e sociali’ dell’Agenzia Umbria Ricerche, e dopo la relazione introduttiva di Andrea Corpetti, segretario regionale della Cgil Umbria, a confrontarsi sulla situazione socio economica attuale regionale, sulle prospettive future e sulle possibili politiche e strategie di sviluppo, saranno Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria, Gianmarco Urbani, presidente di Confindustria Umbria, Gaetano Martino, professore di economia agraria all’Università degli studi di Perugia, Francesco De Rebotti, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, e Luigi Giove, segretario nazionale della Cgil.