Ceri di Gubbio, tredici interventi sanitari

Bilancio dell’assistenza sanitaria in occasione della corsa dei Ceri

In occasione della Festa dei Ceri di Gubbio, i professionisti del Presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 hanno stilato un piano di soccorso che, dalle 10 alle 13, prevedeva: l’allestimento di tre punti medici avanzati (situati nei pressi di palazzo dei Consoli, palazzo Comunale e palazzo Pretorio); 2 équipe di soccorritori a piedi in piazza Grande; quattro ambulanze (via del Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio e piazza San Francesco) ed un’automedica (via Savelli).

Fino alle ore 13 sono stati registrati: 5 lipotimie (svenimenti), 6 saturazioni, 1 barotrauma all’orecchio, 1 disturbo neurologico.

In totale sono stati effettuati 13 interventi sanitari di cui 1 accessi presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino per sospetto ictus.

Si è trattato di un vero e proprio lavoro di équipe. Oltre al personale dell’ospedale di Branca, durante la giornata stanno prestando servizio anche altri medici, infermieri e autisti del Dipartimento Emergenza – Urgenza dell’Usl Umbria 1 diretto da Manuel Monti.