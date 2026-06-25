Centralcar vince il ‘Customer First Award for Excellence’ di Stellantis

L’officina della concessionaria Centralcar di Perugia ha ottenuto la certificazione ‘Customer First Award for Excellence’ conferita dal gruppo Stellantis. Ha raggiunto infatti il miglior punteggio sulla base della qualità del servizio offerto, basato sui questionari di soddisfazione cliente somministrati da Stellantis nell’anno 2025. La valutazione ha anche tenuto conto del livello di collaborazione e partnership con Stellantis in ottica di perseguimento della migliore esperienza cliente da garantire.

La Convention, prima di quattro previste sul territorio nazionale e dedicata al Centro Italia, è stata presieduta dal direttore Parts & Service Italia e dai i suoi diretti collaboratori. Presente inoltre anche il responsabile Aftersales Centro Italia, e i 10 Zone Manager Aftersales che lavorano sul Centro Italia.

Il gruppo Stellantis è una multinazionale automobilistica a cui fanno capo 14 marchi tra cui Fiat, Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Opel oltre a Jeep di cui Centralcar è concessionaria ufficiale. Grande la soddisfazione del gruppo guidato dal presidente Ettore Pedini per il riconoscimento ottenuto.

“Stellantis – ha commentato il presidente Pedini – premia le sue officine più meritevoli, dividendo l’Italia in 4 aree. Noi quest’anno siamo stati premiati come primi nel Centro Italia, un riconoscimento alla qualità del servizio che diamo. Stellantis ha 1500 officine in tutta Italia quindi esser premiati in un’area grande come questa è per noi motivo di orgoglio, in modo particolare per me perché non ho mai raggiunto un premio del genere sul service, sono dovuto arrivare a 75 anni e quindi è valsa la pena andare oltre la pensione. Abbiamo fatto nuovi programmi con il mio service manager Riccardo Gentili al quale riconosco i meriti insieme a tutta la squadra. Finalmente, in accordo con Stellantis, siamo diventati officina autorizzata Opel e Peugeot oltre a Citroen e Jeep, di cui eravamo già responsabili. Avremo quindi il piacere di cimentarci in questa nuova collaborazione”.

“Siamo parte attiva del premio – ha commentato Riccardo Gentili, responsabile service Centralcar – che è frutto di un grande lavoro di squadra. Il premio è dedicato in maniera particolare al presidente e alla proprietà che ci danno la possibilità di lavorare in condizioni ottimali per poter raggiungere questi ambiziosi traguardi. Il nostro è un team che persegue la qualità e la produttività, evitando dispersioni di tempo in silenzio. Operiamo con metodo e concentrazione, oltre a questo c’è empatia, professionalità e velocità nel cercare di dare risposte ai clienti”.