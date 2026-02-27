Celiachia, in Umbria oltre 200 nuovi casi l’anno, esperti a confronto

La celiachia è una patologia in costante aumento, con una prevalenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini

La celiachia è una patologia in costante aumento, con una prevalenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini. In Umbria si registrano ogni anno circa un duecento di nuovi casi, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione su diagnosi precoce, corretta gestione e informazione. Questi temi – dalla diagnosi alla fondamentale adozione di una dieta senza glutine, fino alle principali patologie autoimmuni correlate – saranno al centro dell’assemblea annuale dei soci di Aic Umbria (Associazione Italiana Celiachia), in programma domenica 1 marzo (dalle ore 10) presso l’Hotel Giò di Perugia.

Aic Umbria si adopera da anni in tutto il territorio regionale, grazie all’impegno dei nostri volontari, al sostegno dei celiaci umbri e dei propri familiari. Cerchiamo di diffondere le corrette informazioni sulla celiachia e la dieta senza glutine, unica terapia ad oggi conosciuta

spiega il presidente Samuele Rossi.

Ogni anno – prosegue – organizziamo convegni medico scientifici, corsi di cucina rivolti agli Osa (Operatori del settore alimentare) del privato e del pubblico, anche in collaborazione con le Aziende Usl territoriali. Offriamo supporto e sostegno soprattutto ai neodiagnosticati con un servizio dedicato di front office, avvalendoci anche della collaborazione di una dietista esperta in celiachia e dieta senza glutine. L’assemblea regionale – conclude – è per noi l’appuntamento più importante dell’anno, occasione di confronto e dibattito con i soci e divulgazione di contenuti medici grazie alla collaborazione dei professionisti esperti di celiachia facenti parte il nostro comitato scientifico

Il programma dei lavori prevede l’apertura con i saluti e l’introduzione del presidente Samuele Rossi. A seguire verranno presentati il rendiconto delle attività 2025 e il bilancio, che sarà sottoposto a votazione.

Successivamente, il presidente Rossi e la segretaria dell’associazione Marta Sargeni illustreranno le iniziative e i progetti programmati per il 2026.

La mattinata proseguirà con una sessione dedicata agli approfondimenti scientifici, a cura dei clinici del Comitato Scientifico di Aic Umbria Aps, che presenteranno relazioni sulla celiachia, sulla dieta senza glutine e sulle principali correlazioni tra celiachia, diabete di tipo 1 e tiroidite.

In conclusione, il prof. Giuseppe Castellucci, le dottoresse Rita Cozzali, Olivia Morelli, Maria Giulia Berioli e il dott. Francesco Valitutti risponderanno alle domande dei soci presenti.

A margine dell’iniziativa è previsto il pranzo sociale.