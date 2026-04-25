Celebrato il 25 Aprile a Umbertide: memoria, comunità e un forte messaggio di Pace

Umbertide ha celebrato il 25 Aprile, 81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e 82° anniversario dal bombardamento di Borgo San Giovanni (oggi Piazza XXV Aprile), una tragedia che costò la vita a oltre settanta nostri concittadini. Una ricorrenza profondamente sentita, che ha unito tutta la comunità nel segno della memoria e della condivisione.

Alle celebrazioni erano presenti il Sindaco Luca Carizia, la Giunta e i Consiglieri Comunali, insieme alle autorità militari e religiose del territorio, alla Polizia Locale con il Gonfalone, oltre a cittadini ed associazioni, a testimonianza di una partecipazione ampia e condivisa.

La giornata si è aperta alle ore 8.30 a Montecastelli con la deposizione di una corona di alloro presso la lapide di Giuseppe Bernardini.

Successivamente, la cerimonia si è spostata a Pierantonio, dove in Piazza XXV Aprile è stato reso omaggio al Monumento ai Caduti, con deposizione della corona, benedizione di Don Raffaele Zampella e un primo intervento del Sindaco.

Alle ore 10.00, dalla Piattaforma del capoluogo, ha preso il via il tradizionale corteo accompagnato dalla Banda Città di Umbertide, guidata dal Maestro Cerrini, che ha attraversato le vie cittadine rendendo omaggio ai Caduti con la deposizione delle corone.

Alle ore 11.00, in Piazza XXV Aprile, dove sorgeva Borgo San Giovanni, alla presenza della cittadinanza riunita è stata celebrata la Santa Messa presieduta da Monsignor Pietro Vispi insieme ai sacerdoti delle parrocchie umbertidesi.

Momento particolarmente significativo è stato quello dedicato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “G. Di Vittorio”, protagonisti di un intenso percorso educativo sulla guerra e sulla memoria. Attraverso testimonianze dirette, il coinvolgimento con Unitre Umbertide e la realizzazione di un’installazione commemorativa in piazza – con una pietra per ogni vittima del bombardamento – i ragazzi hanno dato voce a una riflessione autentica e profonda sul valore della pace e sull’importanza di non dimenticare.

Questo quanto espresso dal Sindaco Luca Carizia durante il suo intervento istituzionale: “Il 25 aprile rappresenta per Umbertide una ricorrenza dal valore profondo e duplice, che unisce il dolore della nostra storia alla conquista della libertà. Particolarmente significativo è stato il contributo degli alunni della Scuola Di Vittorio, che con le loro riflessioni ci hanno ricordato quanto sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della pace. In questo spirito, come Amministrazione abbiamo voluto prendere parte, nei giorni scorsi, alla Marcia della Pace Santa Maria degli Angeli – Assisi, riaffermando con convinzione un principio chiaro: sì alla pace, no alla guerra! Un messaggio che vuole essere un impegno collettivo, rivolto a tutta la comunità, affinché questi valori vengano custoditi e tramandati con responsabilità e consapevolezza.”

Una giornata che, ancora una volta, ha visto Umbertide unita nel ricordo, nella gratitudine e nella volontà di guardare avanti, insieme.