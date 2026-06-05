Celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente tra educazione e sostenibilità

L’iniziativa realizzata con Cesvol ha coinvolto bambine e bambini in un’esperienza immersiva dedicata all’economia circolare. A breve al via una campagna contro l’abbandono dei rifiuti

TERNI, 5 giugno 2026 – Educazione ambientale, innovazione e sensibilizzazione al decoro urbano: questi i temi al centro dell’iniziativa promossa da Asm Terni in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Oggi pomeriggio l’azienda ha incontrato le bambine e i bambini del doposcuola del Cesvol di Terni alla Cittadella delle Associazioni per un momento dedicato alla scoperta del valore della raccolta differenziata, del riciclo e della tutela dell’ambiente.

All’iniziativa hanno partecipato il responsabile dei Servizi Ambientali di Asm Terni Alberto Bernhardt e rappresentanti del Cesvol. Una presenza che testimonia la sinergia costruita tra mondo del volontariato e azienda per promuovere iniziative di educazione ambientale e cittadinanza attiva rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Durante l’incontro i bambini hanno avuto l’opportunità di sperimentare il Waste Travel 360°®️, il primo tour virtuale multimediale che consente agli studenti di entrare in modo immersivo all’interno degli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Grazie all’utilizzo di una piattaforma multimediale e di appositi visori, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino i processi di selezione, recupero e trasformazione dei materiali, comprendendo concretamente come i rifiuti possano diventare nuove risorse e quale sia il ruolo fondamentale della raccolta differenziata nell’economia circolare. Attraverso immagini a 360 gradi, animazioni e contenuti esplicativi, il percorso permette infatti di scoprire il viaggio dei rifiuti e il valore del recupero delle materie prime in maniera coinvolgente e innovativa.

I visori erano già stati utilizzati nelle scuole del territorio nell’ambito del progetto educativo dedicato ai Raee promosso da Asm Terni, che ha coinvolto numerosi studenti in attività finalizzate a sensibilizzare sul corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’appuntamento alla Cittadella delle Associazioni ha rappresentato quindi un’ulteriore tappa del percorso di educazione ambientale che l’azienda porta avanti da anni nelle scuole e nei luoghi di aggregazione del territorio.

“La tutela dell’ambiente – ha dichiarato Alberto Bernhardt – è una responsabilità condivisa che richiede il contributo di tutti: istituzioni, aziende, associazioni e cittadini. Per questo siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa realizzata insieme al Cesvol. Educare i più giovani significa investire sul futuro della nostra comunità. Attraverso strumenti innovativi come il Waste Travel 360° riusciamo a trasmettere in modo efficace e coinvolgente l’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare. È un lavoro che non si esaurisce in una singola giornata, ma che prosegue durante tutto l’anno attraverso progetti educativi, attività di sensibilizzazione e nuove iniziative rivolte alla cittadinanza. In questa direzione si inserisce – ha aggiunto – anche la campagna contro l’abbandono dei rifiuti che Asm realizzerà nelle prossime settimane insieme al Comune di Terni, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili e rispettosi dell’ambiente e degli spazi pubblici”.