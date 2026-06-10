Castiglione del Lago ospita il primo Avioraduno nazionale dell’Aero Club d’Italia

Partecipano Aeronautica Militare e Corpo aereo della GdF. Previste esibizioni di mongolfiere, paracadutismo, volo a vela acrobatico, idrovolanti, velivoli storici, pattuglie, elicotteri e i migliori piloti acrobatici – Dal 19 al 21 giugno all’aeroporto Eleuteri con eventi anche a Palazzo della Corgna e alla rocca

L’Aero Club d’Italia organizza il suo primo Avioraduno nazionale: un grande evento per tutti gli appassionati del volo, in programma dal 19 al 21 giugno all’aeroporto ‘Leopoldo Eleuteri’ di Castiglione del Lago. L’evento è stato presentato a Roma, all’auditorium Visconti del Palazzo dell’Aeronautica militare, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del generale di brigata aerea Urbano Floreani, capo del 5° Reparto dello Stato maggiore dell’Aeronautica, in rappresentanza del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Antonio Conserva. Nel corso del saluto d’indirizzo, il generale Floreani ha sottolineato:

“Tra Aeronautica militare e Aero Club d’Italia esiste una comunione di intenti fondata su passione, collaborazione e visione condivisa: il primo Avioraduno nazionale di Castiglione del Lago rappresenta un momento di appartenenza, partecipazione e inclusività, capace di valorizzare la cultura del volo, il legame con il territorio e una tradizione aeronautica che guarda al futuro”.

Tre giornate dedicate alla cultura del volo, allo sport aeronautico, alla formazione e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire piloti, appassionati, istituzioni, associazioni e cittadini attraverso incontri, convegni, esibizioni e momenti divulgativi, valorizzando il ruolo dell’Aero Club d’Italia nella promozione delle discipline aeronautiche e nella diffusione della cultura aeronautica in Italia.

“L’idea di questo primo Avioraduno nazionale – ha spiegato il presidente dell’Aero Club d’Italia, Stefano Arcifa – è figlia di una precisa volontà: ridare all’Aero Club, con i suoi 115 anni di storia, il ruolo centrale che merita nel mondo dell’aviazione civile italiana e della formazione. Non è un’operazione nostalgia, chi fa parte della nostra famiglia ha bisogno di un ente vivo, che funzioni e che sia una rinnovata casa comune di chi vive il volo per passione, in tutte le sue forme”. “Come Coni – ha dichiarato il presidente Buonfiglio –, non possiamo che essere soddisfatti del lavoro di squadra che stiamo mettendo in campo con il Governo e Sport e Salute. Questo evento è importantissimo, perché rappresenta tutto il mondo del volo, con le sue discipline, accomunate da una grande passione”. “Se devo riconoscere un merito a questo ente sportivo – spiega il ministro Abodi – è quello di essere riuscito dopo tanti momenti tormentati ad organizzare in modo efficiente la passione che muove questo mondo. Questo evento è un gioco di squadra tra istituzioni, ed è un gioco tra squadre dello stesso mondo. È un’altra forma con cui si presenta l’articolo 33 della Costituzione, con la stessa dignità. Peraltro, questa espressione sportiva ha anche una declinazione industriale e un valore per il turismo. Sfrutteremo questo evento anche per la promozione delle scuole di volo, un aspetto importante che anche noi vogliamo stimolare”.

Organizzata in collaborazione con Aero Club Trasimeno, il cui vicepresidente Giancarlo Faltoni era presente alla conferenza stampa, la manifestazione è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero del Turismo, dall’Aeronautica Militare, dalla Regione Umbria e dal Comune di Castiglione del Lago.

Tra i partecipanti all’Avioraduno, l’Aeronautica militare sarà presente con uno stand dedicato all’editoria della forza armata e con un’area esperienziale basata su tecnologia Oculus, attraverso la quale il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva alla scoperta del mondo del volo e delle attività e missioni dell’Aeronautica militare.

Il programma si aprirà venerdì 19 giugno con la cerimonia di inaugurazione, prevista alle 17.30 a Palazzo della Corgna, nel centro storico di Castiglione del Lago. A seguire, alle 18, si terrà il convegno ‘Avioturismo: realtà e prospettive di una legge per valorizzare e promuovere i territori’, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore aeronautico. La giornata si concluderà alle 21, alla rocca di Castiglione del Lago, con il concerto del Four Season Quintet, con ingresso gratuito.

Sabato 20 giugno sarà una giornata centrale per le attività in volo. Dalle 10 alle 19, compatibilmente con le condizioni operative e meteo, sono previste esibizioni di mongolfiere, paracadutismo, volo a vela acrobatico, idrovolanti, velivoli storici, pattuglie, elicotteri e dei migliori piloti acrobatici. Sarà inoltre presente una mostra statica dei produttori, pensata per avvicinare il pubblico alle diverse realtà del settore.

Nel corso della stessa giornata, alle 16, al Museo del volo al Trasimeno (Muvat), l’Aero Club d’Italia presenterà la bozza di riforma del Dpr 133/2010 ‘Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106’, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

Il programma proseguirà domenica 21 giugno con l’incontro ‘Storie di aviazione, di passione e di sport’, in programma alle 10.30 al Muvat, con Alberto Rosso, Gregory Alegi e Donatella Ricci. Dalle 10 alle 19 torneranno le esibizioni in volo e le attività aeronautiche previste dal programma.

“Prima di tutto – ha commentato Arcifa –, sarà un’occasione per stare insieme e condividere la bellezza delle nostre passioni con un pubblico che speriamo sia il più vasto possibile. Dall’aeromodellismo all’acrobazia, dal volo da diporto alle mongolfiere, fino al paracadutismo e al volo a vela. Vorrei che, anche grazie a questo evento, ritrovassimo l’orgoglio e l’entusiasmo di appartenere all’Aero Club d’Italia. Ma non è solo una festa. Abbiamo bisogno di crescere, di uniformare i percorsi di addestramento, di qualificare meglio scuole e istruttori, soprattutto nel settore del volo sportivo. Dobbiamo fare un lavoro migliore nel tutelare le attività dei nostri aero club e confrontarci costruttivamente su questi temi con le autorità. Un sistema sano cresce solo se le migliori energie collaborano, e l’Avioraduno sarà il posto giusto per iniziare a programmare il futuro”.

Con questa prima edizione, cui partecipano anche l’Aeronautica Militare e il Corpo aereo della Guardia di Finanza, l’Aero Club d’Italia intende valorizzare il ruolo degli aero club federati, delle discipline aeronautiche e della cultura del volo, offrendo al pubblico un’occasione di incontro, conoscenza e partecipazione in un contesto di grande rilevanza storica e territoriale. L’Avioraduno, infatti, è aperto a chiunque ami volare e l’ingresso sarà libero.