Castelli, ville e palazzi aperti in Umbria per la Giornata ADSI

Nove dimore storiche umbre apriranno eccezionalmente le porte ai visitatori

Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra anche in Umbria la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale le dimore storiche aprono eccezionalmente le porte ai visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

LE DIMORE STORICHE DELL’UMBRIA – In Umbria sono nove le dimore storiche – antichi castelli, palazzi nobiliari, ville secolari e giardini di pregio – aperte per l’occasione.

In particolare, all’antico Castello di Monticelli a Castiglione della Valle, Marsciano, l’appuntamento con la storia e l’arte sarà sabato 23 e domenica 24 maggio. Nell’ambito dei weekend alla scoperta del Contado di Porta Eburnea, sabato 23 si potranno visitare il Castello di Spina, i piccoli borghi di Morcella e Compignano, per concludere la giornata al Convento di Sant’Apollinare, per conoscerne l’arte, l’architettura, ma anche la natura circostante e le tradizioni tramandate da tempo immemore. Appuntamento per i partecipanti alle 10 a Spina, in piazza Polimante.

Domenica 24, quindi, in occasione della Giornata Nazionale ADSI, si potrà visitare il Castello di Monticelli, in particolare il suo cortile interno, la sala gotica, la cappella di San Paolo, con gli affreschi di Meo da Siena del 1315-19. L’apertura è prevista dalle 10 alle 13 e dalle 16:00 alle 19:00, con visite guidate (di 30 minuti ciascuna) alle 10:30, alle 12:00 e alle 16:30. Alle 17:30 seguirà un concerto gratuito nel cortile interno del castello e una degustazione di prodotti tipici del territorio alla presenza dei produttori locali (orario: 17:30/19:30, a pagamento).

Per entrambi gli appuntamenti, la prenotazione è obbligatoria, via mail a info@castellomonticelli.com o telefonando ai numeri 338 3931013 e 075 8787246.



Il Castello del Cardaneto, facente parte, fin dall’antichità, del sistema di castelli di Montone, elogiato dal condottiero Braccio Fortebracci, oggi particolarmente apprezzato dal regista Terry Gilliam, sarà aperto per 4 visite nell’arco della giornata su appuntamento: alle 11.00, 12.00, alle 15.00 e alle 16.00, con un massimo di 10 persone per turno.

Per prenotarsi inviare mail a castellodelcardaneto@gmail.com oppure telefonare a 340 3540990.



Nel centro storico di Perugia, sarà visitabile Palazzo Ansidei Montemarte, costruito nel Settecento sulle mura etrusche della città, nel quale visse il conte Reginaldo Ansidei, Sindaco di Perugia per 16 anni a partire dal 1861. La visita sarà possibile solo su prenotazione con due visite la mattina, alle ore 10:30 e alle ore 11:30, e due il pomeriggio, alle ore 14:30 e alle ore 15:30, previa prenotazione tramite Whatsapp al numero 348 7734493.



A Montefalco, la Giornata nazionale ADSI sarà l’occasione per visitare una delle dimore gentilizie più importanti della regione: Palazzo Tempestivi – de Petra. Due gli orari di visita per ammirare il giardino, le logge e il grande salone affrescato: le 11:00 e le 15:00. Per entrambi è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 18 maggio via mail a gdepetra@studiodepetra.it o tramite Whatsapp al numero 333 7230840, indicando nome, cognome, numero telefonico e l’orario della visita prescelta.



Tra le dimore storiche che sarà possibile ammirare nella regione domenica 24 maggio anche la cinquecentesca Villa Aureli a Castel del Piano, alle porte di Perugia, con visite guidate al bellissimo giardino all’italiana, l’aranciera, i cortili e la cantina, alle 11:00 e alle 15:00 (durata della visita un’ora circa).

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo sperello52@gmail.com o al numero 340 6459061 via Whatsapp.



Spostandosi verso Campello sul Clitunno, è possibile immergersi nella storia della cinquecentesca Villa Negri Arnoldi alla Bianca, con il suo grande e curato parco ottocentesco, che è stata anche set del film “Domani” di Francesca Archibugi. Tra l’altro si potrà ammirare la cucina del ‘500, originale, tra le cinquanta cucine più antiche d’Italia, con un girarrosto ancora perfettamente funzionante. Le visite saranno possibili dalle 10:00 alle 13:00.



Passando in provincia di Terni, è possibile visitare l’antico Castello del Poggio a Guardea, edificato nel 1034 su una preesistente rocca bizantina del VII sec. e appartenuto, tra gli altri, all’importante famiglia dei Monaldeschi della Cervara di Orvieto. Nel 500 fu oggetto di restauro, cambiando funzione da difensiva ad abitativa e agricola. Le visite al Castello si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, ogni 30 minuti per un massimo di 15 persone a tour. Prenotazione obbligatoria telefonando al 338 4836003.

Porte aperte anche al maestoso Castello di Montegiove, maniero fatto costruire dai conti Bulgarelli di Marsciano nel 1280 e oggi importante realtà economica del territorio. Il castello sarà aperto, senza necessità di prenotazione dalle 10 alle 19. Sia al mattino che al pomeriggio sarà possibile partecipare a visite guidate della cantina alle 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00. In concomitanza con l’apertura, si svolgerà anche l’evento Cantine Aperte con degustazioni di vini al calice (a pagamento) e show cooking di carne Chianina IGP.

Per ulteriori info: www.castellomontegiove.com oppure, via telefono al 0763 837473

Infine, a Terni, la seicentesca Villa Bianchini Riccardi sarà aperta per due visite, condotte dal proprietario, la prima alle 11:30 e la seconda alle ore 16:00. Per massimo 35 persone a visita.

Obbligatoria la prenotazione via mail a rbrriccardi@gmail.com o al cell. 335 362417, indicando nome, cognome e telefono.

La Giornata Nazionale delle Dimore storiche ADSI intende sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato, beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni.

Una rete di immobili d’epoca, residenze, castelli e giardini storici, che svolge una funzione pubblica e sociale fondamentale e che, grazie alla sua presenza capillare, rappresenta una vera infrastruttura che attraversa tutto il Paese e genera valore nei territori, in particolare nei centri minori e nelle aree interne.

Proprio per questo, il tema della XVI edizione è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” che richiama la responsabilità del prendersi cura di beni che non sono solo da conservare, ma da valorizzare e rendere fruibili all’interno delle comunità di riferimento, perché possano continuare a generare valore culturale, sociale ed economico.

«La Giornata Nazionale di ADSI rappresenta ormai un appuntamento importante e consolidato anche nella nostra regione, permettendo a un pubblico sempre più vasto, interessato alla cultura e alla storia del territorio umbro, di conoscere luoghi privati, che di questa cultura e di questa storia sono stati protagonisti. – ha detto il Presidente di ADSI Umbria, Giorgio de Petra – È anche un’occasione significativa per riflettere sulla necessità di tutelare questi beni, che rappresentano un vero e proprio museo diffuso, affinchè possano continuare a essere una risorsa per la nostra regione e il nostro paese anche per le generazioni future.”

Solo nel 2025 hanno aderito alla Giornata ADSI oltre 500 dimore, che hanno accolto più di 250.000 visitatori.

Per informazioni sulle dimore storiche aperte e le modalità di partecipazione: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2026/