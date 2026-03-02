Interventi di riqualificazione sulle aiuole e sulla viabilità per migliorare l’accoglienza e il decoro dell’area

Sono iniziati ad Attigliano i lavori di ripristino delle aiuole spartitraffico e di sistemazione dell’intersezione in prossimità dello svincolo della A1 lungo la Sp 11 Todi–Orte. L’importo complessivo del progetto ammonta a circa 56.700 euro derivanti dall’avanzo di amministrazione 2024. L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare le normali condizioni di sicurezza considerando i forti volumi di traffico dovuti al transito privato e a quello di mezzi pesanti da e per il casello autostradale, le numerose cave e la zona industriale dell’attiguo territorio viterbese.

Il progetto ha anche un’importanza dal punto di vista turistico perché migliora l’aspetto degli ingressi in territorio umbro e ternano per i turisti provenienti dall’autostrada e che vengono a visitare il territorio ternano-orvietano e più in generale umbro. Il rifacimento delle aiuole fa inoltre parte dei programmi di intervento definiti dall’amministrazione provinciale a seguito delle segnalazioni pervenute dai Comuni nel corso delle Assemblee dei Sindaci svolte in merito alla sicurezza stradale e alle esigenze dei territori, come sollecitato dal Presidente Stefano Bandecchi.I lavori nello specifico consistono nella rimozione dei cordoli esistenti e nello scavo del terreno per una profondità di 20 centimetri.

Al posto di quelli esistenti verranno collocati nuovi cordoli prefabbricati in cemento vibrato. Il piano delle aiuole sarà realizzato con masselli di calcestruzzo autobloccanti dello spessore di 6 cm posati su letto di sabbia. Prevista inoltre la fresatura per ripristinare il piano e togliere le asperità esistenti e la stesa di nuovo tappeto di usura. La Provincia provvederà anche all’installazione di segnaletica verticale e alla realizzazione di quella orizzontale tramite proprio personale.