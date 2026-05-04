Case della Partecipazione a Perugia, al via le assemblee sulle nuove proposte

Un ciclo di tre assemblee pubbliche per trasformare le proposte dei cittadini in realtà concrete per il territorio
E’ disponibile sul sito istituzionale del Comune di Perugia, nella sezione dedicata al percorso “Partecipa Perugia” (www.comune.perugia.it/partecipa-perugia), il documento che permette di visionare le idee sulle future Case della partecipazione elaborate dai Laboratori di comunità. Su questo “Documento di proposta partecipata” (DPP), frutto degli incontri svolti fra cento persone, chiunque ora potrà esprimere le proprie preferenze. Come? Basta partecipare alle Assemblee di comunità, aperte a tutta la cittadinanza.
Questi gli incontri in calendario, tutti serali (dalle ore 21): mercoledì 6 maggio al CVA di Ponte Pattoli (via Victor Hugo 4), lunedì 11 maggio al Circolo di Santa Sabina (via Cesare Pavese) e giovedì 21 maggio al CVA di Ponte San Giovanni (via Pietro Cestellini).
Per informazioni: Ufficio Partecipazione del Comune di Perugia – partecipaperugia@comune.perugia.it.