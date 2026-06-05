Carlo Catanossi è ancora alla guida del Gruppo Grifo Agroalimentare

Riconfermati all’unanimità il presidente e i due vicepresidenti della cooperativa – L’azienda guarda al futuro con determinazione e impegno, consapevole delle sfide attuali

Carlo Catanossi è stato riconfermato all’unanimità alla guida del Gruppo Grifo Agroalimentare. L’elezione del presidente, insieme a quella del Consiglio di amministrazione della cooperativa, è avvenuta giovedì 4 giugno, a pochi giorni dall’assemblea annuale dei soci che ha approvato il bilancio di gestione 2026.

“Una grande soddisfazione e un grande impegno – ha commentato il presidente Catanossi – . Questa cooperativa conferma i suoi organi e dà mandato per il prossimo triennio a una classe dirigente con consenso pieno, senza divisioni o recriminazioni, consapevole delle difficoltà ma anche dell’impegno e della disponibilità rispetto al percorso fatto e a quello che ancora c’è da fare. Saranno tre anni impegnativi perché le situazioni sono sempre più sfidanti, ce la mettiamo tutta, io, lo staff e anche gli altri amministratori”. Insieme al presidente sono stati confermati i due vicepresidente Paola Butali e Vincenzo Testi e il comitato esecutivo. “Tutte persone responsabili, affidabili – ha confermato Catanossi – che ce la metteranno tutta”.

Conferme che vanno nel segno della continuità dei risultati ottenuti nel corso dell’ultimo triennio nel quale, a fronte delle difficoltà legate a uno scenario internazionale sempre più complesso con lo shock energetico e l’aumento del carburante che stanno pesando sui consumi e sulle esportazioni, la struttura dirigenziale ha portato a termine la realizzazione degli investimenti strutturali previsti, così come il lancio di nuovi prodotti, tra cui la panna UHT da montare e il latte ESL, e nuovi formati come il mezzo litro di latte delattosato.

Il bilancio del gruppo si è chiuso positivamente anche se i consumi di latte a lunga conservazione a livello nazionale continuano a contrarsi, in controtendenza rispetto a quelli dei prodotti delattosati che hanno invece un trend positivo e in crescita. Tengono i prodotti di caseificazione anche grazie all’ottenimento della certificazione del Caciottone di Norcia Igp.