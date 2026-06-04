Caregiver familiari, pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi    

L’avviso riguarda il territorio della Zona sociale n. 4 dell’Umbria. La domanda di contributo entro il 29 giugno 2026

Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi ai caregiver familiari, ovvero a coloro che su base volontaria e non professionale assistono e si prendono cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine che non sia autosufficiente e sia bisognoso di assistenza globale e continua ai sensi dell’art.3. comma 3 della Legge 104/92. Le domande di contributo andranno presentate al Comune di Marsciano entro le ore 12.00 di lunedì 29 giugno 2026 con una delle seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1 06055 Marsciano (PG);

tramite posta elettronica certificata (PEC) a: marsciano@postacert.umbria.it.

L’intervento a favore dei caregiver familiari consiste nell’erogazione di un contributo economico per lo svolgimento delle funzioni di assistenza. L’importo del contributo varia in base all’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) con un massimo di 1.200 euro annui di contributo con Isee fino 12.000,00 euro e 800 euro di contributo annuo con Isee da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro.

Tutte le informazioni, compresi i requisiti per accedere al contributo, i criteri con cui saranno valutate le domande e la modulistica per la presentazione delle istanze, sono reperibili all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/avviso-pubblico-finalizzato-al-riconoscimento-del-valore-sociale-ed-economico-dellattivita-di-cura-non-professionale-del-caregiver-familiare-anno-2024