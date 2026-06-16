“Care for Caring” fa tappa a Spoleto: prevenzione oncologica e cultura della salute

Fa tappa a Spoleto, presso l’Istituto per Sovrintendenti, la nuova edizione di “Care for Caring 3.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, il progetto ideato e coordinato da Ladies First e dedicato alla promozione della prevenzione oncologica e della cultura della salute tra il personale della Polizia di Stato.

Per la seconda volta, considerati i positivi riscontri ottenuti nella precedente edizione del 2025, l’Istituto è stato inserito nel percorso del progetto, che vede partecipi in via prioritaria le 125 frequentatrici del Corso per Ispettori e Sovrintendenti presso questo importante polo di formazione per i nuovi quadri e operatori della Polizia di Stato.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, e Fondazione AIOM, in collaborazione con LFCaring Association ETS, e con il supporto non condizionante di AstraZeneca e dei Partner tecnici FUJIFILM Italia, GE Healthcare e Samsung.

L’iniziativa è dedicata alla sensibilizzazione sulla Prevenzione del Tumore al Seno ed è rivolta alle giovani donne in formazione presso le Scuole e gli Istituti di Formazione della Polizia di Stato alle quali viene proposto di sottoporsi gratuitamente ad una visita senologica con controllo ecografico. L’obiettivo è di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute, favorendo l’accesso informato ai programmi di screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale e incoraggiando comportamenti preventivi attraverso sani stili di vita e corretta alimentazione.

Tra il 2024 e il 2025 la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione di “Care for Caring” ha raggiunto complessivamente quasi 7000 persone, mettendo a disposizione visite e controlli ecografici per circa 1500, con 970 ore dedicate ai controlli da parte di medici specializzati senologi, oncologi e radiologi. L’adesione del personale raggiunto dalla campagna ha sfiorato l’85% del totale, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa.

La tappa di Spoleto è l’ultima in calendario nel 2026 sul territorio Nazionale.

Dopo la presentazione ufficiale dell’iniziativa, avvenuta il 4 maggio a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia, il progetto ha fatto tappa a:

Peschiera del Garda – 12 maggio

Piacenza – 28 maggio

Brescia – 11 giugno.

Dichiarazioni

“Con l’edizione 2026, il progetto Care for Caring si consolida come un’iniziativa strutturata all’interno dei percorsi formativi della Polizia di Stato, dopo i risultati estremamente positivi registrati negli anni precedenti. L’ampia partecipazione e il coinvolgimento attivo delle nostre allieve e del personale femminile confermano quanto sia strategico promuovere la cultura della Prevenzione all’interno dei corsi di formazione. Attraverso la capillarità della nostra rete, possiamo contribuire in modo concreto a diffondere informazione qualificata e favorire l’accesso ai programmi di screening.” – ha dichiarato Mario Mazzotti, Dirigente Generale Medico della Polizia di Stato e Referente del Progetto Care for Caring.

“Abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno a questo progetto, confermando in modo concreto il nostro impegno nel promuovere la prevenzione oncologica come leva fondamentale per tutelare la salute delle persone e contribuire a una società più consapevole. AstraZeneca crede infatti che il futuro dell’oncologia si costruisca attraverso terapie sempre più innovative ed efficaci, ma anche promuovendo una solida cultura della prevenzione, capace di offrire alle persone più possibilità e migliori prospettive di vita” – dichiara Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca Italia – “Con l’edizione 2026, Care for Caring rafforza il proprio impatto continuando a promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno attraverso visite gratuite dedicate alle donne della Polizia di Stato e ampliando il proprio raggio d’azione con l’introduzione anche della prevenzione del tumore al polmone. Un approccio a 360° contro il cancro, che unisce prevenzione, educazione sanitaria e accesso all’innovazione per contribuire concretamente alla salute del Paese.”

“In FUJIFILM Healthcare Italia crediamo che l’innovazione tecnologica abbia valore solo quando riesce a generare un impatto concreto sulla salute delle persone. Per questo siamo orgogliosi di contribuire come Partner tecnico al progetto Care for Caring 3.0 – Ambasciatrici della Prevenzione mettendo a disposizione il nostro know-how tecnologico a supporto di un’iniziativa che porta la prevenzione nei luoghi di formazione e di lavoro, a partire dalle Allieve e dal personale femminile della Polizia di Stato. La diagnosi precoce è uno degli ambiti in cui la tecnologia può fare davvero la differenza: strumenti affidabili, accessibili e utilizzati in percorsi qualificati consentono di avvicinare le persone ai controlli, aumentare la consapevolezza e favorire una cultura della salute più diffusa. In questo senso, il nostro contributo non è soltanto tecnologico, ma riflette una visione più ampia: collaborare con istituzioni, clinici e partner scientifici per rendere la prevenzione più prossima, concreta e partecipata”. – dichiara Davide Sirio Campari Managing Director Fujifilm Healthcare Italia.

Spoleto, 16 giugno 2026