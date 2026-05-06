Carceri, Moio (FdI): “Dal Governo attenzione concreta per l’Umbria”

“Potenziati gli organici a Perugia, Terni, Spoleto e Orvieto per garantire legalità e dignità lavorativa”

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Perugia, Alessandro Moio, interviene sull’assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso di Polizia Penitenziaria destinati agli istituti umbri.



“Il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra ancora una volta attenzione concreta verso il sistema carcerario e in particolare verso l’Umbria – dichiara Moio –. Con l’assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso viene garantito un incremento fondamentale di personale pari a 50 unità complessive tra gli istituti di Spoleto, Perugia e Terni.”



“Nello specifico – prosegue – sono previste 25 unità per Spoleto, 15 per Perugia e 10 per Terni. Un rafforzamento importante che contribuisce a migliorare le condizioni operative all’interno delle strutture penitenziarie e a dare maggiore supporto alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria.”



“Attraverso interventi concreti e investimenti mirati – conclude Moio – il Governo sta recuperando anni di disattenzione e carenze lasciate dai precedenti esecutivi, assicurando maggiori tutele e condizioni migliori alla Polizia Penitenziaria che ogni giorno garantisce sicurezza e legalità negli istituti.”