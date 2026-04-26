Carabinieri Città di Castello e Umbertide: controlli a tappeto e denunce

Identificate 41 persone e accertate violazioni al Codice della Strada

Nel quadro delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio disposte dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, è stato svolto un servizio straordinario nei comuni di Umbertide e Città di Castello, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e ai fenomeni di criminalità diffusa.

Il dispositivo, articolato su più pattuglie dell’Arma tifernate, è stato pianificato al fine di assicurare una presenza capillare e visibile sul territorio, mediante l’attuazione di posti di controllo e servizi di pattugliamento dinamico lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di aggregazione. L’attività ha consentito di effettuare verifiche mirate sia sulla circolazione stradale sia sull’identificazione di persone di interesse operativo.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 19 veicoli e 41 persone.

All’esito degli accertamenti due persone, poco più che ventenni, sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.

In materia di prevenzione per l’assunzione di sostanze stupefacenti, 6 persone, di età compresa tra i 22 e i 52 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, detenute per uso personale.

Sono state infine elevate 4 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, finalizzata a garantire un presidio costante del territorio e a rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla collettività.

L’Arma dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane con analoghi servizi straordinari, assicurando un controllo attento e sistematico, volto a fornire risposte concrete alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.