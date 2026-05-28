CAR-T nel mieloma multiplo: l’Ematologia di Perugia ottiene la certificazione internazionale

Già avviato il percorso terapeutico per i primi 4 pazienti umbri

Perugia, 28 maggio 2026 – L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ottenuto la certificazione internazionale del centro per l’impiego della terapia cellulare CAR-T nel trattamento del mieloma multiplo in seconda linea, confermando il ruolo dell’Ematologia di Perugia tra i centri ad alta specializzazione per le terapie innovative ematologiche. Il percorso di cura CAR-T, che si inserisce pienamente nel percorso di innovazione tecnologica e sanitaria promosso dalla Regione Umbria, richiede elevati standard organizzativi, esperienza specialistica e un monitoraggio continuo dei pazienti, all’interno di un contesto multidisciplinare ad alta intensità di cura.

L’attivazione del programma consentirà ai pazienti umbri e di tutta Italia di accedere a terapie altamente innovative direttamente all’interno della regione consolidando ulteriormente la capacità attrattiva dell’Ematologia umbra nell’ambito delle terapie avanzate. La certificazione rappresenta il completamento di un articolato percorso organizzativo, clinico e assistenziale che ha coinvolto il programma trapianti, il team dedicato al mieloma multiplo, il personale infermieristico altamente specializzato, il Servizio Immunotrasfusionale per le procedure di linfocitoaferesi, la rete laboratoristica e tutti i professionisti impegnati nella gestione multidisciplinare dei pazienti candidati a terapie avanzate. Nel corso di una riunione collegiale che ha coinvolto le diverse realtà ematologiche della regione, sono già stati individuati i primi quattro pazienti umbri candidati al percorso CAR-T, secondo criteri condivisi di appropriatezza clinica e priorità terapeutica. I pazienti sono già stati avviati al percorso terapeutico per la linfocitoaferesi, fase fondamentale per la produzione della terapia cellulare personalizzata.

Il percorso prevede inoltre una stretta collaborazione multidisciplinare con i diversi specialisti coinvolti nella valutazione pre-aferesi dei pazienti, elemento essenziale per garantire appropriatezza clinica, sicurezza del trattamento e ottimale selezione dei candidati alla terapia. L’iniziativa nasce da una collaborazione continua tra le realtà ematologiche umbre impegnate nella gestione territoriale e specialistica dei pazienti affetti da mieloma multiplo, con l’obiettivo di garantire un accesso equo, tempestivo e condiviso alle terapie innovative.

“La disponibilità delle CAR-T per il mieloma multiplo rappresenta un passaggio molto importante per i pazienti affetti da malattia ad alto bisogno clinico – sottolinea la Prof.ssa Maria Paola Martelli, Direttrice della Struttura Complessa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia –. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e della stretta integrazione tra attività clinica, trapiantologica, aferetica, laboratoristica e confronto continuo tra i professionisti ematologi della regione.”

“L’ottenimento della certificazione e l’avvio dei primi pazienti confermano la capacità dell’Azienda Ospedaliera di Perugia di sviluppare percorsi altamente specialistici e innovativi, mettendo al centro qualità delle cure, sicurezza e accessibilità dei trattamenti” – aggiunge Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. – “Questa ulteriore certificazione consolida l’eccellenza della struttura di Ematologia, punto di riferimento regionale e nazionale per molti pazienti”.