Cantine Aperte 2026: un successo a Perugia tra calici , musica e cucina umbra firmati Goretti

Sono stati tre giorni (dal 29 al 31 maggio) densi di iniziative tra Cena del vignaiolo, yoga, lezione di swing, presentazione libro di Gaia Zucchi, pittura e food corner con degustazione vini. E poi ancora tour in elicottero e degustazione ‘Vecchie Annate’ de L’Arringatore, pranzo in terrazza e iniziative per bambini nel parco

È stato un lungo weekend tra calici, musica e cucina umbra quello proposto dalle Cantine Goretti in occasione di Cantine Aperte 2026, dal 29 al 31 maggio: si è aperto venerdì 29 con l’attesissima Cena del Vignaiolo, percorso tra piatti della tradizione in abbinamento ai vini Goretti, con Dj Spear per poi proseguire 30 con la terrazza e il parco della cantina che si sono trasformate in un salotto a cielo aperto, animato dalla musica di dj Max-P e Maurizio Ridolfi. Tante le attività e i food corner per tutti i gusti: da Wine & Paint, workshop di pittura nel parco della Cantina Goretti al ‘relax profondo’, con ‘Yoga con me’, lezione guidata da Roberta Grasselli per ritrovare l’equilibrio e rigenerare i sensi; il pomeriggio lezione gratuita di swing, a cura di Happy feet swing; l’incontro con Gaia Zucchi, nota attrice e scrittrice italiana che ha presentato il volume ‘La vicina di Zeffirelli’, un racconto intimo e vibrante che ripercorre il legame unico con Franco Zeffirelli; e poi ancora giochi e intrattenimento per bambini in inglese con Francesca Littler.

31 l’atmosfera si è accesa sulle note di dj Faust T e Sax Man per una giornata di sano relax nel parco della cantina tra calici di vini Goretti, dalle bollicine al Grechetto, a L’Arringatore, al Montefalco Rosso e al Sagrantino. Ad accompagnare le degustazioni dei Vini Goretti i prodotti tipici della Contadina Contemporanea, oltre alla porchetta nostrana, bruschette con olio evo, miele millefiori e primi piatti. Per i più piccoli il Kids garden corner, con laboratori a tema e giochi all’aria aperta, il gelato Corner per una merenda rinfrescante e il Pets corner, con menù personalizzati per gli amici a quattro zampe; e poi ancora il Garden Corner a cura di Cova Servizi, dove poter chiedere consigli pratici per il verde e il corner di Alessandrelli centro casa.

Oltre ai primi piatti d’autore preparati da L’Osteria del Donca, da gustare all’aperto, c’è stato anche un pranzo sulla Terrazza panoramica con vista sulla Torre e sul profilo di Perugia; all’interno della Torre Goretti del XII secolo, inoltre, una degustazione verticale in onore del ventennale de L’Arringatore (annata 2006, 2010, 2018, 2021), un viaggio nel tempo tra le diverse sfumature del vino protagonista della cantina; inoltre c’è stata la possibilità di visitare il tunnel sotterraneo ‘Caveaux de L’Arringatore’, dove sono custodite le bottiglie più storiche e la ‘Riserva di famiglia’; sempre nella Torre, spazio alla moda con un’esposizione di abiti della Maison Patiti. Infine, l’esclusivo Tour in elicottero, per vivere i territori della Doc Colli Perugini da una prospettiva davvero unica.