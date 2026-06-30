Cantina Goretti e Galleria #Spazio ripropongono ‘Concerti al tramonto’ alla Torre degli Sciri durante Umbria Jazz

Un’esperienza sospesa a 42 metri d’altezza tra live set, arte contemporanea e degustazioni esclusive nel cuore di Perugia

“Concerti al tramonto” è il nome della rassegna organizzata da Cantina Goretti e galleria #Spazio nella suggestiva cornice della Torre degli Sciri, uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura di Perugia. Il progetto unisce vino, musica, storia e arte contemporanea in un’esperienza immersiva sospesa sopra la città, anche quest’anno si ripropone in occasione della 53esima edizione di Umbria Jazz (dal 3 al 12 luglio).

A 42 metri di altezza, nel cuore del capoluogo umbro, la Torre degli Sciri si trasforma così in un punto di osservazione privilegiato, un vero palcoscenico d’eccezione, dove il territorio si racconta attraverso linguaggi diversi. Il percorso si articola in dieci appuntamenti suddivisi in due format: Calici al tramonto (dalle 18.30 alle 20.30) e Calici by night (dalle 21.30 alle 23.30), ai quali si aggiungono due serate speciali dedicate alla cena con sushi umbro, in programma i due sabati, il 4 e l’11 luglio.

Nel rooftop, tra le luci del tramonto e un panorama che abbraccia tutta Perugia, il pubblico potrà vivere un’esperienza fatta di musica dal vivo, calici firmati Cantina Goretti e installazioni di arte contemporanea curate da Spazio Gallery. Un format che intreccia atmosfera, cultura e convivialità, mentre la città si illumina al calare del sole.

Per la sezione live saliranno sul palco dj Ami Suami (3 luglio), il duo acustico Fingertips (4 luglio), MonAmour (5 luglio), Sax Man (9 luglio), dj FrankieC (10 luglio), dj Faust-T (11 luglio) e Michele Tremamunno (12 luglio).

“Con questa iniziativa – hanno spiegato le organizzatrici, Sara Goretti, Giulia Goretti e Marianna Casavecchia –, vogliamo far dialogare il vino con altre forme di espressione culturale, come arte e musica, in uno dei luoghi più iconici di Perugia, offrendo un’esperienza che unisce bellezza, identità e contemporaneità”.

Le serate, a numero limitato e su prenotazione, verranno proposte per cittadini, turisti e appassionati che desiderano vivere questi giorni da una prospettiva unica e suggestiva, nel punto più alto e panoramico della città.

Posti limitati, informazioni e prenotazioni: www.vinigoretti.com/esperienze/

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Energy Light, Engel & Völkers Perugia, Enoidee, La Collina Banqueting, Subasio Petroli, F.lli Ciotti & C, Cosucci Stefano-consulente welfare aziendale, Molini Fagioli, Fattore Umbro, Baldassari e Fattoria Creativa – agenzia di comunicazione e marketing.