Cantieri Metrobus, arrivano i ristori per negozi e imprese di San Sisto

Il Comune stanzia 250mila euro: contributi fino a 10mila euro per le attività che hanno subito cali di fatturato

Il Comune di Perugia pubblicherà la prossima settimana l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati alle attività economiche di Viale San Sisto che hanno subito ripercussioni a causa dei lavori per la realizzazione del Metrobus (Bus Rapid Transit) e del contestuale rifacimento del collettore fognario.

L’intervento rappresenta una misura straordinaria di sostegno al tessuto economico locale, pensata per accompagnare le imprese che hanno continuato a operare durante una fase particolarmente complessa caratterizzata da modifiche alla viabilità e limitazioni alla circolazione.

Possono presentare domanda le imprese, comprese ditte individuali, società e cooperative, che svolgono la propria attività nel tratto di Viale San Sisto compreso tra i civici 120 e 232 (lato pari) e tra i civici 275 e 493 (lato dispari), regolarmente costituite e in regola con gli obblighi contributivi.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale ammontano complessivamente a 250.000 euro. Il contributo concedibile sarà determinato fino a un massimo del 25% della perdita di fatturato registrata nel 2025 rispetto alla media del triennio precedente, con un tetto massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa.

La graduatoria sarà elaborata sulla base di criteri che tengono conto della superficie dei locali, del numero degli addetti e dell’entità della riduzione del fatturato.

Con la pubblicazione dell’avviso

– dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Stafisso –

diamo concreta attuazione a un impegno assunto nei confronti delle attività economiche di Viale San Sisto. Siamo consapevoli dei disagi che i lavori hanno comportato per cittadini e operatori economici e riteniamo doveroso accompagnare questa fase di trasformazione urbana con strumenti di sostegno mirati. Ringrazio inoltre l’assessora Sartore per aver seguito tutto l’iter amministrativo dall’assegnazione delle risorse fino alla definizione del bando insieme agli uffici finanziari.

Le imprese rappresentano un presidio fondamentale per la vitalità dei quartieri, generano occupazione, servizi e relazioni sociali. Per questo abbiamo scelto di destinare risorse comunali a una misura straordinaria che riconosce le difficoltà affrontate da chi ha continuato a investire e lavorare sul territorio durante i mesi di cantiere.

Il Metrobus è un’infrastruttura strategica per il futuro della mobilità cittadina e il nostro obiettivo è fare in modo che i benefici dell’opera possano tradursi, una volta completata, anche in nuove opportunità di sviluppo per le attività economiche presenti lungo il tracciato. Oggi compiamo un passo importante, fornendo risposte concrete e aprendo la fase operativa di un intervento atteso dal territorio

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suape@pec.comune.perugia.it entro il 30 giugno 2026.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 luglio 2026.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAPE – Edilizia Privata e Sviluppo Economico, in Piazza Morlacchi 23, oppure consultare il sito istituzionale del Comune di Perugia nella sezione “Avvisi”.