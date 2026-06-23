Cantieri e caos traffico, FdI attacca la Regione

Vitali: “Disagi denunciati da mesi, manca programmazione”

“Fa sorridere che la Giunta Regionale denunci oggi la mancanza di coordinamento dei cantieri e i disagi per cittadini, pendolari e imprese. Sono mesi che Perugia e l’intera area centrale dell’Umbria vivono una situazione insostenibile, con una città di fatto resa difficilmente accessibile e migliaia di persone costrette ogni giorno a subire ritardi, code e disagi.”

Lo dichiara Filippo Vitali, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia.

“Se davvero la situazione è così grave come oggi sostiene la Giunta regionale, la domanda è semplice: dov’era la Regione fino ad ora? Perché ci si accorge solo adesso di un problema che cittadini, lavoratori, studenti e imprese denunciano da mesi? Governare significa prevenire, coordinare e programmare, non convocare riunioni quando il caos è ormai sotto gli occhi di tutti.”

“È evidente che è mancata una regia istituzionale capace di gestire l’impatto dei cantieri sul territorio. Nessuno mette in discussione la necessità delle opere infrastrutturali, ma ciò che è mancato è il coordinamento tra i diversi interventi e la capacità di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Oggi la stessa Regione certifica quello che gli umbri vivono quotidianamente: una mobilità sempre più complicata e una Perugia spesso congestionata e difficile da raggiungere.”

“Colpisce poi il tentativo di scaricare ogni responsabilità sul Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni. Quando si governa una Regione non ci si può limitare a cercare un colpevole esterno ogni volta che emergono criticità. La verità è che su questa vicenda la Giunta Proietti sta dimostrando tutta la propria inadeguatezza nella gestione e nel coordinamento di una situazione che richiedeva ben altra attenzione.”

“Le famiglie, i lavoratori, gli studenti e le attività economiche non hanno bisogno di conferenze stampa o di scaricabarile istituzionali. Hanno bisogno di risposte, tempi certi, programmazione e capacità amministrativa. Elementi che, purtroppo, fino ad oggi sono mancati” conclude Vitali.