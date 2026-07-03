Arcudi e Calzoni presentano un ordine del giorno per convocare Anas e fare chiarezza su tempi, lavori e disagi alla viabilità

“Come consiglieri comunali di Perugia Civica abbiamo presentato un ordine del giorno urgente affinché la Commissione competente convochi ANAS per fare piena chiarezza sul caos provocato dai numerosi cantieri che stanno paralizzando Perugia e l’intero territorio”. Lo scrivono i consiglieri comunali di Perugia Civica, Nilo Arcudi, capogruppo, e Chiara Calzoni, in un comunicato.

“Riteniamo indispensabile – prosegue la nota – che ANAS riferisca pubblicamente sul cronoprogramma dei lavori, sul coordinamento dei cantieri aperti contemporaneamente e sulle misure che intende adottare per ridurre i gravissimi disagi subiti ogni giorno da cittadini, lavoratori, studenti e imprese.

Per questo riteniamo grave e incomprensibile la decisione del Presidente della Commissione, Carini, di non inserire ancora questo tema all’ordine del giorno. Di fronte a una città bloccata dal traffico, impedire perfino il confronto in Commissione rappresenta una scelta sbagliata e irrispettosa nei confronti dei cittadini.

Le istituzioni hanno il dovere di affrontare i problemi, non di rinviarli. Perugia Civica continuerà a chiedere con determinazione la convocazione di ANAS, perché i cittadini hanno il diritto di conoscere tempi, modalità e responsabilità dei lavori e di sapere quando terminerà questa situazione ormai non più sostenibile”.