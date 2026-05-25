Campus Da Vinci, Umbertide vola alle finali nazionali

Umbertide festeggia un nuovo, straordinario traguardo sportivo raggiunto dalle studentesse del Campus Da Vinci, protagoniste ai Giochi della Gioventù grazie a risultati di grande prestigio che porteranno la nostra città alle Finali Nazionali di Roma, in programma dal 26 al 29 maggio 2026.

Grande successo per la rappresentativa femminile di Pallavolo del Campus Da Vinci che, al PalaStaccini di Umbertide, ha conquistato la vittoria nella Fase Regionale. Le alunne della classe 3BLS, designate per i Giochi della Gioventù, hanno ottenuto il pass per la Fase Nazionale, portando in alto il nome della scuola e dell’intera comunità umbertidese. Queste le “Golden Girls”: Alunni Diletta, Alunni Carolina, Battisti Livia Lucia, Barban Chiara, Bici Gennifer, Canale Elena, Guasticchi Maria Sole, Robellini Vittoria, Salerno Elettra, Zangarelli Cecilia.

Importanti risultati anche nell’Atletica Leggera su pista: nella Fase Regionale disputata al Santa Giuliana sono arrivati due primi posti sul podio grazie alle splendide prestazioni di Camela Claudia nel Salto in alto e di Pascucci Eleonora nei 100 metri, entrambe qualificate di diritto alla Fase Nazionale. Ottimi anche i risultati ottenuti dall’intera rappresentativa nelle varie discipline dell’Atletica.

Un’esperienza unica e tutta da vivere per una squadra interamente al femminile che rappresenterà Umbertide a livello nazionale, confermando il valore educativo e sportivo del Campus Da Vinci e l’importante lavoro svolto dai docenti di Scienze Motorie, che da anni promuovono con passione e dedizione il Gruppo Sportivo Scolastico, valorizzando studenti e studentesse attraverso numerose attività sportive. Le alunne saranno accompagnate dalle professoresse Adriana Nocentini, Francesca Moretti e Francesca Innocenti.

L’Assessore all’Istruzione Annalisa Mierla e l’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale e al Sindaco, si congratulano con le ragazze, con la scuola e con i docenti per gli straordinari risultati raggiunti, augurando alle atlete il miglior in bocca al lupo per questa importante avventura nazionale che rende orgogliosa tutta la città di Umbertide.