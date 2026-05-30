Campello sul Clitunno: sorpreso in macchina con un coltello a serramanico di 16cm, 33enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Campello sul Clitunno (PG) hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Spoleto (PG) un 33enne, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi.

Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, nella frazione di Poreta, i militari hanno notato un’autovettura in sosta con il solo conducente a bordo.

L’atteggiamento particolarmente agitato dell’uomo ha insospettito gli operanti che hanno deciso di procedere al suo controllo effettuando una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata. Infatti, all’interno dell’abitacolo dell’auto, di proprietà del 33enne, è stato rinvenuto un coltello a serramanico ad apertura manuale della lunghezza complessiva di 16 centimetri dotato di una lama acuminata superiore ai 5 centimetri.

Poiché l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa il possesso e il porto dell’arma in luogo pubblico, il 33enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria mentre il coltello è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

La vicenda assume particolare rilievo anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte in materia, che hanno previsto un inasprimento delle sanzioni per il porto abusivo di coltelli e altri oggetti atti ad offendere, con una specifica attenzione alle lame ripiegabili di lunghezza superiore ai 5 centimetri.

L’operazione conferma il costante presidio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme vigenti.