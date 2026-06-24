Calvi dell’Umbria porta il progetto Orsoline al Ministero della Cultura

Il nuovo teatro all’aperto, recentemente inaugurato, e il progetto “Arte senza limiti” di riqualificazione di tutta l’area del Monastero delle Orsoline di Calvi dell’Umbria sono stati presentati lunedì scorso, al Ministero della Cultura, in occasione dell’invito da parte del dicastero al Sindaco Sandro Spaccasassi e al consigliere comunale con delega all’assessorato alla cultura Francesco Verdinelli.

La Cavea, ossia il teatro ispirato ai modelli greco-romani, è stato sottolineato dal Sindaco e dall’assessore, è un tassello di un progetto ampio che, grazie al Pnrr, ha trasformato l’ex Monastero delle Orsoline in un polo culturale vivo, aperto e proiettato verso il futuro.

“Essere invitati a raccontare questa esperienza significa vedere riconosciuta una visione che abbiamo perseguito con determinazione”, dichiarano Spaccasassi e Verdinelli, presentati al Ministero, insieme all’ing. Francesco Mancini, da Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera. “Un invito – sottolineano – che non rappresenta soltanto un’occasione di confronto ma anche il riconoscimento di un’esperienza considerata un esempio virtuoso di valorizzazione culturale a livello nazionale.

Fare cultura – osservano ancora Spaccasassi e Verdinelli – è uno strumento di crescita, identità e sviluppo. È la dimostrazione che anche un piccolo borgo può diventare protagonista, creare modelli innovativi e affermarsi ben oltre i propri confini. Per Calvi dell’Umbria – concludono – è motivo di orgoglio sapere che il lavoro svolto viene oggi guardato con attenzione e interesse come una buona pratica da valorizzare e condividere”.