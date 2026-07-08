Calvi dell’Umbria ancora sul podio dei Comuni Ricicloni

47
   

Consumo pro capite di rifiuti circa 50 chili, differenziata oltre l’85 per cento

 

Per l’ottavo anno consecutivo Calvi dell’Umbria conquista il podio dei Comuni Ricicloni della regione. Il premio è stato assegnato da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni” che ha confermato Calvi come miglior territorio per il riciclo totale dei rifiuti. La cerimonia della 32esima edizione si è svolta a Roma all’Hotel Quirinale nell’ambito dell’Ecoforum nazionale 2025.

I risultati per Calvi parlano di un consumo di rifiuti pro capite di circa 50,4 chili e di una raccolta differenziata che supera, secondo i dati del Comune, l’85 per cento. “Il premio è un orgoglio per tutta Calvi dell’Umbria”, commenta il Sindaco Sandro Spaccasassi che ha ritirato il premio insieme al consigliere comunale Domenico Stentella. “Anche quest’anno – aggiunge Spaccasassi – il nostro è l’unico Comune umbro ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento, a testimonianza di un percorso di eccellenza che dura da otto anni.

Un risultato che appartiene all’intera comunità – sottolinea ancora – ai cittadini, alle famiglie, alle scuole, alle attività economiche, agli operatori del servizio e a tutti coloro che, ogni giorno, con impegno e senso civico, fanno la loro parte per proteggere l’ambiente.

Essere premiati una volta è motivo di soddisfazione – osserva il Sindaco –  esserlo per otto anni consecutivi è la conferma che il rispetto per l’ambiente, quando diventa patrimonio condiviso, produce risultati straordinari. Continuiamo insieme a prenderci cura del nostro territorio, perché ogni gesto di oggi costruisce il futuro della nostra comunità”, conclude Spaccasassi.

         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE