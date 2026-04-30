Calendimaggio di Assisi 2026: svelato il programma della Festa

Il Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio del Senato della Repubblica, andrà in scena dal 6 al 9 maggio, e sarà nuovamente visibile anche in streaming – e, novità di quest’anno, anche da un maxischermo in piazza Santa Chiara – grazie alla collaborazione con Umbria Webcam e InVideo.

Allietate dall’omaggio canoro dei Cantori di Assisi, e dal saluto del sindaco della Città di Assisi Valter Stoppini e del presidente dell’Ente Simone Menichelli, le Parti hanno presentato Monna Sofia Balducci, Monna Caterina Principale, Monna Isabella Ranocchia, Monna Agnese Salari e Monna Camilla Santarelli (Sotto) e Monna Margherita Crivelli, Monna Marta Gubbiotti, Monna Anna Menichelli. Monna Eloisa Parodi e Monna Sara Tutarini (Sopra). Nella giornata di giovedì, dopo le sfide tra gli “sportivi” di Magnifica e Nobilissima, il balestriere con il punteggio più alto della Parte che ha la meglio nelle tre gare precedenti, incorona la sua Madonna. La vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte che vince Madonna Primavera ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel prossimo Calendimaggio e “impressionare” così per prima i giurati – quest’anno il regista Ascanio Celestini, il direttore di coro Maurizio Sacquegna e il professor Umberto Longo – con le suggestive rievocazioni di vita medioevale in notturna.

ASSISI – Il Calendimaggio pronto a entrare nel vivo: in una piazzetta della Chiesa Nuova gremita da cittadini e turisti, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, nel pomeriggio di oggi, 30 aprile 2026, hanno svelato e Madonne Primavera – cinque per Parte – tra le quali sarà scelta la regina della Festa.





Il Calendimaggio parte mercoledì 6 maggio, giorno della “Consegna delle Chiavi”: dopo la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), in programma in entrambi i casi alle 15, alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi, la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, il Maestro di Campo assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio lo scorso anno vinto dalla Nobilissima, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio, Simone Menichelli, e la presentazione e l’investitura dei giurati. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale a partire dalle 21.30.

Giovedì 7 maggio dalle 15.30 è come detto il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo i cortei di presentazione delle dieci Madonne e le prove di agilità e di abilità tra gli sportivi di Magnifica e Nobilissima, si terranno i giochi di sfida tra le Parti, che sono la gara di tiro dei Balestrieri, la corsa delle tregge (gli antichi carri utilizzati per il trasporto del fieno nelle zone più impervie delle montagne assisane) e il tiro alla fune. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale. Venerdì 8 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: dalle 15.30 il Calendimaggio dei Piccoli, dove in una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli di Sopra e Sotto (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.

Infine, sabato 9 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, i bandi di sfida e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio. La Festa sarà visibile anche in streaming e prima delle varie dirette/differite, visibili alla pagina https://www.calendimaggiodiassisi.com/dirette/, ci sarà anche il format “è Calendimaggio”, in cui esperti e partaioli raccontano la Festa; Banca Generali Private è main sponsor della trasmissione.

LE PROSSIME INIZIATIVE GRATUITE

Tra le prossime iniziative gratuite e senza necessità di prenotazione, l’1 maggio alle 14.30 con partenza da Piazza del Comune per poi arrivare a Santa Chiara lo spettacolo e la sfida dei Balestrieri di Assisi e di Terra del Sole e alle 16 in piazza Santa Chiara lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, mentre il 4 e il 5 maggio tornano anche le scene aperte in costume. Si tratta delle prove delle rievocazioni di vita medioevale/scene, inaccessibili al pubblico nei giorni della manifestazione vera e propria – e anche durante le prove alcuni spazi potrebbero essere comunque inaccessibili al pubblico a causa della ridotta dimensione dei luoghi. Lunedì 4 maggio alle 21 ci sono le prove generali della Magnifica Parte de Sotto – meeting point in zona Santo Stefano; martedì 5 maggio alle 21 circa tocca alla Nobilissima Parte de Sopra, con meeting point vicolo Bovi, all’altezza dell’incrocio con via Montecavallo.

Visibile fino al 10 maggio la mostra patrocinata da Ente Calendimaggio e Città di Assisi intitolata “Fiori de Maggio”, in programma nella Sala della Pinacoteca, in piazza del Comune 10, tutti i giorni dalle 10 alle 18 con orario continuato (possibili variazioni nella quattro giorni di Festa). La mostra è un racconto per immagini non della Festa, ma della sua attesa attraverso i volti dei ‘Fiori de Maggio’, i protagonisti della manifestazione. In esposizione opere di Lara Abbati, appassionata di fotografia e che dal 2007 ama fotografare la ‘gente de Calendimaggio’.

TAVERNA (CON IL RICETTARIO MEDIEVALE), PUNTO RISTORO E RISTORANTI DEL CALENDIMAGGIO

Dal 24 aprile è aperta anche la Taverna dell’Ente Calendimaggio, nella Sala delle Volte, con in menu anche alcuni piatti tratti dal ricettario del 1430 riscoperto da Giovanni da Montemalbe acquistabile in loco. I locali in via Arco dei Priori sono aperti il 30 aprile a cena, dall’1 al 7 maggio sia a pranzo che a cena, l’8 solo a pranzo e il 9 – ultimi giorno – a pranzo e cena. Anche quest’anno in piazza del Comune lato fontana sarà possibile trovare il punto ristoro con il classico panino con porchetta, salumi, vino e dolci.

Torna inoltre anche quest’anno la collaborazione tra Ente, Confcommercio Assisi e Fipe per i Ristoranti del Calendimaggio, tra sapori medievali e un omaggio da collezione. L’iniziativa, che unisce gastronomia, storia, artigianato e ospitalità, prevede che i ristoranti del territorio accolgano i loro clienti offrendo, fuori menù, un piatto unico selezionato per evocare i sapori antichi della tradizione, in linea con le atmosfere ispirate dalla festa assisana; il cliente riceverà inoltre in omaggio un piatto in maiolica personalizzato con il logo dell’Ente Calendimaggio e il nome del ristorante che lo ha ospitato. Sono dieci i locali del territorio coinvolti, pronti a offrire un’esperienza gastronomica pensata ad hoc per la festa: Il Baccanale, Trattoria Da Erminio, Hostaria Terra Chiama, Ristorante L’Estasi, Bistrò Nonna Fanny, Ristorante degli Orti, Ristorante San Francesco, Trattoria Spadini, Osteria del Corso e Hostaria La Tradizione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook https://www.facebook.com/CalendimaggiodiAssisi e Instagram https://www.instagram.com/calendimaggiodiassisi/ della manifestazione.