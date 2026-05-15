La Terza Commissione consiliare dell’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la proposta di Calendario venatorio regionale 2026-2027.Un voto condiviso da tutte le forze politiche, che conferma il lavoro di confronto e concertazione portato avanti nelle ultime settimane con le associazioni venatorie, gli Atc.

Il calendario prevede l’apertura generale della stagione venatoria il 20 settembre 2026, con specifiche scansioni temporali per le diverse specie cacciabili, nel rispetto della normativa nazionale, delle indicazioni scientifiche e degli equilibri faunistici e ambientali.

Ringrazio il presidente e tutti i componenti della Terza Commissione per il lavoro svolto e per il voto unanime espresso su un atto importante e particolarmente delicato

– dichiara l’assessore regionale con delega alla Caccia, Simona Meloni –

È un risultato che nasce da un grande lavoro dell’assessorato con gli uffici regionali e da un percorso di partecipazione e condivisione con tutti i soggetti interessati: associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, atc e il lavoro della commissione con le varie audizioni. Grazie a tutti i consiglieri e le consigliere di maggioranza e minoranza che hanno contribuito.

Abbiamo costruito un calendario equilibrato, rispettoso delle norme, della tutela ambientale e delle esigenze del mondo venatorio, cercando punti di sintesi nell’interesse generale.

Quello che mi preme è dare dignità a tutti i tipi di caccia e consentire a tutti i cacciatori e le cacciatrici di conoscere sin dall’inizio della stagione venatoria regole chiare e trasparenti evitando ogni impugnativa o ricorso al Tar