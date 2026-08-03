Caldo record a Perugia: scatta il livello 3 di allerta

Il Comune invita soprattutto anziani, bambini e persone fragili ad adottare le misure di prevenzione per evitare rischi legati all’ondata di calore

A seguito del bollettino trasmesso dal Centro di Competenza del Ministero della Salute con il quale per le giornate del 03-04-05/08/2026 è prevista la temperatura massima percepita tra 38 gradi, condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata attiva per i giorni 03-04-05 agosto 2026 la fase relativa al livello 3 – disagio.

Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino:

* Bere più liquidi (in particolare acqua);

* Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15);

* Ventilare l’abitazione;

* Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile;

* Nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l’aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche);

* Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell’aria sul corpo;

* Evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l’esposizione inutile al sole diretto;

* Nel caso in cui si debbano svolgere attività all’aria aperta: limitarle alle ore mattutine e serali; • Preferire pasti leggeri e fare attenzione all’opportuna conservazione dei cibi;

* Non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi.

Per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell’abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo, Consultare il Piano Comunale di gestione delle ondate di calore 2023 pubblicato nel sito del Comune di Perugia (https://www.comune.perugia.it/pagine/piano-emergenza-calore).