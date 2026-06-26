Caldo in Umbria, attivi i piani di emergenza sanitaria

La Regione invita soprattutto i soggetti più fragili a seguire le indicazioni di prevenzione. Attivo anche il numero 1500 del Ministero della Salute

La Regione Umbria segue con la massima attenzione la situazione legata alle ondate di calore che stanno interessando il territorio regionale.



La Presidente con delega alla Sanità, Stefania Proietti, informa la popolazione sulla piena operatività dei piani calore specificamente predisposti dalle aziende sanitarie regionali, nonché l’attivazione delle misure previste nei Distretti di competenza, opportunamente modulate in base ai diversi livelli di allerta.



La direzione Salute e le strutture sanitarie umbre

– sottolinea la Presidente –

sono in costante contatto con i monitoraggi nazionali. Presso il Ministero della Salute si è infatti riunita la Cabina di regia interistituzionale nell’ambito del Piano operativo nazionale (partito lo scorso 25 maggio). La vigilanza resta altissima e dal 22 giugno è attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute per richiedere informazioni e supporto



Per affrontare in sicurezza i giorni di picco termico, tutti i cittadini e in particolare i soggetti più fragili, sono invitati a seguire scrupolosamente i consigli utili per proteggersi dal caldo intenso (come da locandina allegata)

I bollettini quotidiani sulle ondate di calore con le previsioni a tre giorni sono consultabili sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), dove sono disponibili tutti gli approfondimenti utili.

Tutte le informazioni per nostra regione sono consultabili sui siti delle aziende.