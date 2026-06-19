Calcio, Perugia festeggia i Campioni d’Italia Under 17

La squadra biancorossa ricevuta in Sala dei Notari dopo la storica conquista dello Scudetto

La Sala dei Notari ha accolto questa mattina la squadra Under 17 dell’A.C. Perugia Calcio, lo staff tecnico e i dirigenti del settore giovanile per un momento celebrativo promosso dal Comune di Perugia in occasione della conquista del titolo di Campioni d’Italia di categoria, il primo Scudetto Under 17 nella storia del club biancorosso.

Alla cerimonia hanno partecipato la Sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, che hanno accolto giocatori, allenatori, dirigenti e familiari dei giovani campioni per rendere omaggio a un risultato che rappresenta una delle pagine più significative della storia sportiva recente della città.

Nel corso dell’incontro la Sindaca Ferdinandi ha consegnato ai giovani calciatori e allo staff tecnico una pergamena celebrativa a nome della città, quale segno di riconoscenza per un traguardo che ha saputo unire l’intera comunità perugina.

Nel suo intervento la Sindaca ha voluto sottolineare come il successo sportivo vada oltre il risultato ottenuto sul campo.

«Avete regalato un orgoglio enorme alla città di Perugia. Un ringraziamento va innanzitutto alla società, ai tecnici e a tutte le persone che ogni giorno accompagnano questi ragazzi in un percorso che non consiste soltanto nel formare talenti sportivi, ma soprattutto persone. Questa vittoria entra nella storia della città, ma ciò che resterà davvero nel tempo non sarà soltanto una coppa in una bacheca, bensì i valori che vi hanno portato a conquistarla: il rispetto, il sacrificio, il coraggio di non arrendersi e la capacità di mettere il proprio talento al servizio della squadra».

Rivolgendosi ai giovani atleti, la Sindaca ha ricordato come il vero successo non consista nell’essere migliori degli altri, ma nel migliorare ogni giorno sé stessi, evidenziando il valore educativo dello sport e il significato profondo dell’essere squadra.

Parole di ringraziamento sono state espresse anche dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi, che ha rivolto il proprio apprezzamento ai tecnici, alle famiglie e alla società per il lavoro svolto quotidianamente accanto ai ragazzi.

Vossi ha sottolineato l’importanza di continuare a seguire e accompagnare questi giovani nel loro percorso di crescita, ricordando come il mondo del calcio sia un ambiente complesso e competitivo nel quale il sostegno degli adulti e delle famiglie rappresenta un elemento fondamentale. L’assessore ha inoltre ringraziato tutti i giocatori per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante tutta la stagione culminata nella conquista dello Scudetto.

A nome del settore giovanile biancorosso è intervenuto il responsabile Giovanni D’Andrea, che ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata dalla città.

«Ho i brividi ripensando a tutto l’affetto ricevuto dalla città di Perugia e dai suoi tifosi in questi giorni. L’accoglienza e il sostegno ricevuti rappresentano la conferma che la maglia che indossiamo è il simbolo di un’intera comunità. Aver reso orgogliosa Perugia è per noi motivo di immensa soddisfazione e dà forza a un progetto che non si misura soltanto attraverso le vittorie, ma soprattutto nella capacità di accompagnare tanti ragazzi verso il professionismo, trasmettendo competenze, senso di appartenenza e valori umani».

Durante la cerimonia è stata inoltre letta una lettera inviata dal direttore generale dell’A.C. Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, impossibilitato a partecipare all’evento. Nel messaggio il dirigente ha ripercorso il percorso che ha portato al successo della formazione Under 17, ringraziando i giocatori, le famiglie, gli allenatori, il responsabile del settore giovanile Giovanni D’Andrea, il presidente Javier Faroni e tutti i collaboratori del club. Borras ha evidenziato come il titolo rappresenti il frutto di un progetto costruito negli anni e finalizzato non soltanto alla crescita sportiva degli atleti, ma anche alla loro formazione personale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Perugia per il sostegno garantito al settore giovanile e per gli investimenti realizzati sugli impianti sportivi cittadini, considerati un elemento determinante per la crescita del movimento biancorosso.

Particolarmente emozionante il momento finale della cerimonia, quando il capitano della squadra ha consegnato alla Sindaca una maglia ufficiale dei Campioni d’Italia e una medaglia commemorativa, a testimonianza del legame tra la squadra e la città.

La pergamena consegnata ai giovani campioni e allo staff tecnico ricorda come la conquista del Campionato Italiano Under 17 rappresenti «un successo storico che rende orgogliosa l’intera comunità perugina» e riconosce ai ragazzi e ai tecnici «impegno, talento, spirito di squadra e attaccamento ai colori del Grifo», indicandoli come esempio per le nuove generazioni e testimoni dei valori autentici dello sport: passione, sacrificio, rispetto e determinazione.

L’incontro si è concluso con una fotografia collettiva sotto gli affreschi della Sala dei Notari e con l’abbraccio simbolico della città ai suoi giovani campioni, protagonisti di un’impresa destinata a rimanere nella storia del calcio perugino