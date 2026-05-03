Cala il sipario sulla 35ª International Dance Competition Spoleto: successo per la Settimana della Danza

Gran Prix assegnato a Ekaterina Pichkova

Si è conclusa con il tradizionale Gran Gala dei Vincitori, ospitato al Teatro Gian Carlo Menotti, la 35ª edizione dell’International Dance Competition Spoleto, appuntamento che anche quest’anno ha trasformato la città in uno dei principali centri internazionali della danza.

Cinque intense giornate di concorso, lezioni, masterclass, prove palco e spettacoli hanno animato Spoleto, richiamando oltre 200 partecipanti tra solisti e gruppi provenienti da tutto il mondo e confermando la vocazione sempre più internazionale della manifestazione.

Sul palcoscenico si sono confrontati giovani talenti arrivati da Cina, Russia, Germania, Slovacchia, Ucraina, Norvegia, Bulgaria, Polonia, Stati Uniti, Lituania, Bielorussia e Italia, mentre la prestigiosa giuria internazionale ha valutato circa 250 performance tra danza classica, moderna e contemporanea. Il Gran Prix è andato alla giovane americana Ekaterina Pichkova, 16 anni, vincitrice anche della categoria Juniores sia nella sezione classica che in quella moderna.

La commissione giudicatrice era composta da Sara Zuccari, Presidente di Giuria e Presidente del Premio della Critica, giornalista, direttrice del Giornale della Danza e critica di danza per il settimanale L’Espresso, docente presso l’Accademia Nazionale di danza di Roma, Sergey Bobrov, Direttore del Teatro Nazionale dell’Opera di Varna, Marina Osipova, Direttrice e fondatrice della Osìpova Ballet Academy di San Francisco, Francesco Annarumma, coreografo internazionale, docente e Direttore artistico del premio DAS, e Siri Aarset Johansen, Direttrice Artistica e co-fondatrice della Norwegian Ballet School & Academy.

La giornata conclusiva di sabato si è aperta in Piazza Duomo con il tradizionale appuntamento di Dance Around the Street, momento di incontro tra danza, città e pubblico, che ha visto la partecipazione dei ragazzi del collettivo PIUMA di Perugia, coreografati da Debora Renzi, e Accademia NIBE di Polignano a Mare, coreografati da Nicola Benedetti. Particolarmente apprezzato dai presenti.

Il Gala finale, emozionante e partecipato, è stato dedicato ad Alberto Testa, fondatore insieme a Paolo Boncompagni del concorso nel 1992 e storico direttore artistico della manifestazione, figura di riferimento assoluto nel panorama della danza italiana e internazionale.

“Questa edizione ha confermato un livello artistico altissimo e una partecipazione internazionale straordinaria. Vedere tanti giovani talenti arrivare a Spoleto da ogni parte del mondo è motivo di orgoglio e ci spinge a guardare con entusiasmo al futuro”, ha dichiarato la Direttrice Artistica Irina Kashkova, alla guida dell’IDC Spoleto da 14 anni.

Nel corso della settimana sono state assegnate importanti borse di studio, premi speciali e opportunità formative, confermando ancora una volta il ruolo del concorso come concreto trampolino di lancio per giovani danzatori verso accademie e palcoscenici internazionali. Come è accaduto ai vincitori del passato, tra cui Claudio Coviello e Timofei Andriasenko, oggi primi ballerini del Teatro alla Scala, Nikita Boris e Evelina Godunova, oggi prime ballerine rispettivamente al Cincinnati Ballet e al Teatro Nazionale di Varsavia.

Grande seguito anche sul fronte digitale, con tutte le fasi del concorso e il Gala finale trasmessi in streaming sulla piattaforma mondoweb.tv, permettendo a pubblico e addetti ai lavori di seguire l’evento anche a distanza. “Chiudiamo un’edizione straordinaria per qualità artistica, partecipazione e respiro internazionale – sottolinea l’organizzazione Paolo Boncompagni –. Spoleto si conferma luogo ideale di incontro tra culture, talenti e futuro della danza”. Appuntamento al 2027.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori della 35ª International Dance Competition Spoleto.

PREMIATI EDIZIONE 2026

SEZIONE CLASSICA – GRUPPO A: scuole non professionali

CATEGORIA PROMESSE

3° ACUTE ANELIJA

2° SEMENIACHENKO VALERIIA

1° SHABADAEVA POLINA

CATEGORIA ALLIEVI

2° HOU JIAQI

1° XU MINGSHAN

CATEGORIA JUNIORES

2° DONG YUETONG

1° SCHLOSS ELIZABETH

SEZIONE CLASSICA – GRUPPO B: Accademie, scuole professionali, enti lirici e teatrali

CATEGORIA PROMESSE

1° METHA LENA

CATEGORIA ALLIEVI

3° XU RUOXI

2° TUSTIN TOVA

1° PARI MERITO: KUCEROVA ANASTAZIE E ZHARA ZLATA

CATEGORIA JUNIORES

3° PARI MERITO: BONEVA RADINA E KAVUTA POLINA

2° ROTUNDU RICCARDO

1° PICHKOVA EKATERINA

CATEGORIA SENIORES

3° BRINDISI BENEDETTA

2° SPAMPINATO MIRKO

1° AKSONOV ROMAN

PAS DE DEUX

CAT. JUNIORES PRIMO PREMIO MICALIZZI MATTIA – DI CACCAMO MIRIANA

CAT. SENIORES PRIMO PREMIO DA SILVA THIAGO VICTOR – TRUEMPLER FLORENTINA

SEZIONE MODERNA – CONTEMPORANEA

CATEGORIA PROMESSE

3° MENCAGLI MADDALENA

2° METHA LENA

1° CAPURSO CARLOTTA

CATEGORIA ALLIEVI

3° MASSARO VIOLA

2° TUSTIN TOVA

1° XU RUOXI

CATEGORIA JUNIORES

3° SCHLOSS ELIZABETH

2° SKOCDOPOLE MATEJ

1° PICHKOVA EKATERINA

CATEGORIA SENIORES

1° GRIMAUDO MARIA DESIRE’

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA

CATEGORIA FOLKLORE

1°CHEN JINGRUI

CATEGORIA MODERNA CONTEMPORANEA

2° PARI MERITO: BENEDETTI NICOLA E RENZI DEBORA

CATEGORIA URBAN

1° ROSSI ILENIA

SEZIONE GRUPPI

CAT. JUNIORES

1° YOUNG BALLERINAS SCHOOL

CAT. SENIORES

1° ACCADEMIA NIBE di BENEDETTI NICOLA

PREMIO DELLA CRITICA A CARLOTTA CAPURSO E ALLE PICCOLE DANZATRICI DELLA YOUNG BALLERINAS SCHOOL

GRAND PRIX A EKATERINA PICHKOVA

BORSE DI STUDIO Assegnate da:

Fondazione For Dance Genova

Norvegian Ballet School&Academy