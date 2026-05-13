Busitalia, sciopero di 24 ore, modalità di effettuazione

Previste fasce di garanzia

Le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 15 maggio 2026, della durata di 24 ore.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica le modalità di effettuazione dello sciopero.

PROVINCIA DI PERUGIA

Servizi autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”): venerdì 15 maggio 2026 , sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:00 / 9:00 e 12:00 / 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Perugia P.zza Partigiani e Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio biglietteria Spoleto Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio ascensori e scale mobili di Perugia: i servizi saranno garantiti per l’intera giornata con il normale orario.

URP Perugia: il servizio sarà garantito con il normale orario.

PROVINCIA DI TERNI

Servizi autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto: venerdì 15 maggio 2026 – sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:30 / 9:30 e 12:30 / 15:30. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Terni Biglietteria Bus Terminal: il servizio sarà garantito con il normale orario.

URP Terni: il servizio sarà garantito con il normale orario.