Potenziati i servizi Link: Assisi Link passa a una corsa ogni 15 minuti, rafforzati anche i collegamenti con Cascia, Gubbio e Orvieto

Entra in vigore da domani il piano di potenziamento dei servizi di trasporto Link in Umbria promosso da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), in coordinamento con Trenitalia e con il supporto della Regione Umbria, per favorire l’accessibilità ai principali luoghi francescani e alle destinazioni di interesse religioso e culturale della regione.

Tra gli interventi previsti c’è il potenziamento dell’Assisi Link, il collegamento tra la stazione ferroviaria di Assisi-Santa Maria degli Angeli e il centro storico della città. Il servizio viene ulteriormente rafforzato con una frequenza portata a 15 minuti nella fascia compresa tra le 8 e le 20. Confermata inoltre la Linea E, che collega Piazza Unità d’Italia, San Damiano ed Eremo delle Carceri, ampliando le opportunità di accesso ai principali luoghi di interesse religioso e turistico.

Importanti novità riguardano anche l’area della Valnerina, con il consolidamento dei collegamenti intermodali verso Norcia e Cascia attraverso il potenziamento delle linee E401, E433 ed E405, in connessione con le stazioni ferroviarie di Spoleto e Terni. L’obiettivo è garantire coincidenze più efficaci e una migliore distribuzione dei flussi di mobilità verso alcune delle destinazioni più richieste del territorio umbro.

Nell’area di Gubbio vengono riproposti e rafforzati i collegamenti con Perugia, Assisi e la stazione di Fossato di Vico mentre a Orvieto è previsto un incremento dei servizi verso il centro storico e l’area del Duomo per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori provenienti dalla stazione ferroviaria e dalla funicolare.

Il progetto comprende inoltre la disponibilità di servizi straordinari e navette dedicate da attivare in occasione di eventi caratterizzati da elevati afflussi di pubblico, contribuendo a garantire una gestione ordinata, sicura e sostenibile della mobilità.

Con questo intervento Busitalia conferma il proprio impegno nel promuovere una mobilità sempre più integrata e sostenibile, valorizzando il trasporto pubblico locale e facilitando l’accesso ai luoghi simbolo dell’Umbria.