BRT, nuovi lavori in via Settevalli: le modifiche alla viabilità

il Comune ha disposto una nuova serie di modifiche temporanee alla circolazione: come cambia la viabilità dal 23 febbraio al 15 marzo

Prosegue l’avanzamento dei cantieri per la realizzazione del sistema Bus Rapid Transit (BRT) a Perugia. Con la recente ordinanza n. 258 del 18/02/2026, il Comune ha disposto una nuova serie di modifiche temporanee alla circolazione che interesseranno un tratto di Via Settevalli. Le variazioni alla viabilità ordinaria sono state istituite per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi infrastrutturali previsti.

Nel dettaglio:

Dal 23 al 25 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 verrà istituito

Il senso unico alternato di marcia e introdotto il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 121 e la rotatoria adiacente al centro commerciale Upim/Conad

Dal 26 febbraio al 15 marzo 2026 nello stesso tratto verrà istituito il divieto di transito ai pedoni nello stesso tratto di Via Settevalli e predisposti percorsi pedonali alternativi in sicurezza e il massimo di velocità di 30 km/h.

Durante le ore e i giorni in cui di lavori in corso, l’impresa esecutrice provvederà al ripristino delle condizioni di regolare e sicura transitabilità della carreggiata, con l’implementazione della necessaria segnaletica anche di notte

Nei momenti di inattività dei cantieri l’impresa incaricata ripristinerà la regolare e sicura circolazione stradale, garantendo l’idonea segnaletica anche per le ore notturne. L’Amministrazione comunale invita cittadini e commercianti alla massima attenzione e a programmare per tempo i propri spostamenti. Sebbene siano previsti inevitabili disagi l’intervento si rende necessario per un potenziamento strategico della mobilità cittadina.

Martina Braganti