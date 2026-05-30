Borghi più Belli d’Italia: il presidente della Provincia all’assemblea nazionale a Trevi

Presciutti: “Le aree interne sono il cuore pulsante del Paese, importante garantire servizi e opportunità”

Trevi, 30 maggio ’26 – Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, è intervenuto questa mattina a Trevi alla XXVI Assemblea Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, appuntamento che ha riunito in Umbria amministratori, delegati e rappresentanti dei borghi certificati provenienti da tutta Italia.

Nel suo intervento Presciutti ha posto al centro del dibattito il ruolo strategico delle aree interne e dei borghi italiani, evidenziando come questi territori rappresentino una risorsa fondamentale per il futuro del Paese. “Le aree interne sono il cuore pulsante dell’Italia. Custodiscono identità, storia, tradizioni, cultura e una qualità della vita che costituisce un patrimonio straordinario per l’intera comunità nazionale. La sfida che abbiamo davanti è contrastare lo spopolamento e creare le condizioni affinché questi luoghi possano continuare a vivere e a crescere. Per questo non chiediamo assistenza, ma condizioni che consentano alle nostre comunità di esprimere pienamente il proprio potenziale. Parlo di servizi efficienti, infrastrutture, collegamenti, opportunità per i giovani e per le imprese. Solo così i nostri territori potranno diventare realmente attrattivi per la residenzialità e per chi sceglie di investire e costruire qui il proprio futuro”.

Il presidente ha inoltre richiamato i dati e le riflessioni emersi nel corso dell’assemblea, sottolineando come il patrimonio artistico e culturale rappresenti una leva strategica per la crescita dei territori: “I numeri presentati oggi confermano come la cultura rappresenti un potente motore di sviluppo. Ma i borghi sono davvero belli quando offrono opportunità, quando generano sviluppo, quando sono luoghi vivi, ricchi di cultura e capaci di attrarre persone, talenti e imprese. Sono belli quando diventano comunità dinamiche nelle quali le aziende possono nascere, crescere e sviluppare la propria attività”.

Presciutti ha infine salutato con favore la firma del Protocollo d’intesa tra l’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Umbria” e la Strada della Ceramica in Umbria, progetto di rilevanza nazionale volto a valorizzare una delle più significative espressioni dell’identità culturale e produttiva regionale. “Si tratta di un’iniziativa che mette in rete territori, competenze, tradizioni e imprese, rafforzando il legame tra cultura, turismo e sviluppo economico. La Strada della Ceramica rappresenta un esempio concreto di come sia possibile costruire percorsi condivisi di valorizzazione capaci di generare opportunità e crescita per le nostre comunità. Le buone pratiche dimostrano che fare rete è la strada giusta: solo insieme si va molto più lontano”.