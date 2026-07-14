Bobby Solo invita tutti a Todi: il 17 luglio il grande concerto gratuito che inaugura Umbria Vintage

Umbria Vintage sceglie il suggestivo centro storico di Todi per un evento che, dal 17 al 19 luglio, farà rivivere al pubblico le atmosfere degli anni più belli del Novecento con ingresso completamente gratuito. L’inaugurazione, venerdì 17 luglio, sarà affidata a uno dei protagonisti della musica italiana: Bobby Solo; l’artista salirà sul palco di Piazza del Popolo insieme alla sua band per un concerto che aprirà ufficialmente la manifestazione. Sabato 18 luglio sarà il momento della grande Notte Bianca Vintage, con gruppi musicali, spettacoli, balli e animazione dedicati agli anni ’50, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera unica fatta di rock’n’roll, swing ed eleganza. La giornata conclusiva, domenica 19 luglio, accompagnerà i visitatori in un viaggio dagli anni ’80 fino alla dance degli anni ’90, con musica, spettacoli e tanta voglia di divertirsi. Durante tutta la manifestazione saranno presenti espositori vintage, un’ampia area dedicata ai vinili, auto d’epoca, street food con Gnam, un’area giochi gratuita per bambini, un angolo fotografico a tema, scuole di ballo provenienti da tutta l’Umbria e numerose altre sorprese.

La domenica sarà inoltre dedicata anche al divertimento e alla competizione con il torneo di calciobalilla e di Magic: The Gathering, entrambi con iscrizione su prenotazione e premi vintage. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare indossando un abbigliamento in tema: anni ’50 nelle giornate del 17 e 18 luglio, mentre gli anni ’80 / ’90 saranno protagonisti della giornata conclusiva del 19 luglio.

Per il programma completo, gli orari di tutti gli spettacoli e gli aggiornamenti è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram di Umbria Vintage.

Tre giorni pensati per famiglie, giovani e appassionati di ogni età, con un unico obiettivo: far rivivere emozioni, musica e ricordi che hanno segnato intere generazioni.

Dal 17 al 19 luglio Todi vi aspetta. Umbria Vintage è un evento completamente gratuito. Non perdete l’occasione di tornare a vivere gli anni più belli della nostra storia.