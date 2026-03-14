Blues Connection per Chianelli: il Teatro dei Riuniti gremito per una serata di musica e solidarietà

Un teatro gremito, una comunità profondamente coinvolta e una serata capace di unire musica, testimonianze e solidarietà. È quanto accaduto venerdì 13 marzo 2026 al Teatro dei Riuniti di Umbertide, dove si è svolto l’evento benefico “Blues Connection per Chianelli”, promosso dalla Sezione di Umbertide del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, Pro-Loco Umbertide e Accademia dei Riuniti, con il patrocinio del Comune di Umbertide.

Una serata di grandissima e sentita partecipazione, che ha visto il teatro cittadino colmo di pubblico e attraversato da una forte emozione collettiva, nel segno della ricerca, del volontariato e del sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. L’iniziativa ha raccolto l’eredità del grande successo registrato lo scorso anno, sempre al Teatro dei Riuniti, in occasione della presentazione del libro “Il coraggio di chi ha perso” di Franco Chianelli, confermandosi come un appuntamento ormai molto sentito dalla comunità umbertidese e arricchito quest’anno da nuovi momenti di intrattenimento e importanti elementi di rinnovamento anche sul piano organizzativo.

Ad aprire la serata è stato il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, che ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione comunale, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un evento dal forte valore umano e sociale. Per l’Amministrazione comunale erano presenti anche il Vicesindaco Annalisa Mierla, l’Assessore Lorenzo Cavedon e il Consigliere comunale Alessio Ferranti.

Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti Franco Chianelli, Luciana Chianelli e il Professor Massimo Fabrizio Martelli, protagonisti di momenti di testimonianza intensa e di grande valore umano, intervallati dal concerto della band Blues Connection, neonata formazione musicale ufficialmente nominata, proprio durante la serata, band ufficiale del Comitato Chianelli. Il concerto ha accompagnato il pubblico in un percorso fatto di musica, emozione e partecipazione, con brani capaci di coinvolgere profondamente tutto il teatro. Tra i momenti più toccanti della serata, l’esecuzione di un brano dedicato alla memoria di Cecilia Pascolini, giovane e amata concittadina recentemente scomparsa a causa della malattia.

La musica si è alternata a testimonianze e racconti di pazienti e volontari, offrendo al pubblico uno spazio autentico di ascolto, condivisione e riflessione.

L’iniziativa ha avuto una profonda finalità sociale e solidale, con l’obiettivo di raccogliere fondi e allo stesso tempo sensibilizzare la cittadinanza sulle attività del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, associazione fondata a Perugia il 26 ottobre 1990 da un gruppo di genitori che, dopo aver affrontato la malattia dei propri figli, hanno deciso di trasformare il dolore in un impegno concreto a sostegno della sanità pubblica e delle famiglie coinvolte nella lotta contro gravi patologie.

Da oltre trent’anni il Comitato rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, sostenendo l’assistenza e la cura dei pazienti — bambini e adulti — ricoverati presso il reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, garantendo supporto sociale, psicologico e logistico alle famiglie e contribuendo allo sviluppo della ricerca scientifica.

L’intero ricavato della serata è stato devoluto al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, contribuendo concretamente a sostenere i progetti e le attività dedicate ai pazienti e alle loro famiglie.

Nel suo intervento il Sindaco Luca Carizia ha voluto sottolineare soprattutto il valore umano dell’esperienza del Comitato: “Franco e Luciana Chianelli riescono a trasmettere un’energia e un amore per la vita straordinari. Per noi è un grande onore avere qui il Professor Martelli e poter ospitare serate come questa, perché come comunità vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi lotta per la vita. Il messaggio che Umbertide vuole portare è semplice ma forte: non siete soli, noi ci siamo”.

Il Professor Massimo Fabrizio Martelli ha ricordato il ruolo fondamentale del Comitato nello sviluppo di un modello di assistenza unico: “Il Comitato Chianelli è cresciuto insieme all’ematologia di Perugia e ha realizzato qualcosa che il sistema sanitario da solo non potrebbe fare. Il residence rappresenta molto più di una struttura di accoglienza: è una vera casa dove il paziente e la sua famiglia trovano supporto, professionalità e un ambiente che favorisce la ripresa”.

Parole cariche di emozione anche da parte di Franco e Luciana Chianelli, che hanno ribadito il valore umano della loro missione: “Qui a Umbertide sentiamo sempre grande affetto. Nel nostro residence accogliamo le famiglie gratuitamente e mettiamo a disposizione un’équipe di professionisti per far sì che nessuno si senta solo. È nata una grande famiglia che continua a crescere”.

Birghitta Roselletti, in rappresentanza della Sezione di Umbertide del Comitato Chianelli, ha evidenziato lo spirito di collaborazione che ha reso possibile l’evento: “Come volontari siamo molto emozionati. Questa serata ha unito tante realtà: l’Amministrazione comunale per il patrocinio, la Pro-Loco Umbertide, l’Accademia dei Riuniti, la band Blues Connection e tanti imprenditori del territorio che hanno donato restando anonimi. Grazie anche a tutto il pubblico: acquistando il biglietto è diventato parte del sogno di Franco e Luciana”.

A nome della Pro-Loco Umbertide, Camilla Becchetti ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Abbiamo accolto con grande senso di responsabilità la richiesta di collaborazione. Eventi come questo sono fondamentali per diffondere i valori della solidarietà e rafforzare il senso di comunità. Ognuno, con il proprio contributo, può fare la differenza”.

Il Comune di Umbertide esprime infine un sentito ringraziamento al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, all’Associazione Pro-Loco Umbertide per l’organizzazione dell’evento e all’Accademia dei Riuniti per aver messo gentilmente a disposizione il Teatro dei Riuniti.

Una serata intensa e profondamente partecipata, che ha dimostrato ancora una volta come la musica, la solidarietà e la condivisione possano unire un’intera comunità nel segno del coraggio e della speranza.

Chiunque desideri sostenere il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” può contattare l’associazione all’indirizzo e-mail info@comitatodanielechianelli.it.