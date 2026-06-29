Birra Flea firma la nuova terrazza di Eataly London

Birra Flea continua il proprio percorso di crescita internazionale e aggiunge una nuova prestigiosa collaborazione con Eataly London, il grande marketplace dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane situato nel cuore di Liverpool Street. La partnership prende vita con l’inaugurazione della nuova terrazza, completamente brandizzata Birra Flea, che diventa un punto di riferimento per tutti gli appassionati di birra artigianale italiana nel centro di Londra. Oltre a caratterizzare l’intero spazio esterno, una selezione delle etichette del birrificio di Gualdo Tadino sarà disponibile anche all’interno dello store e nei ristoranti della struttura, offrendo ai visitatori un’esperienza autenticamente italiana.

L’ingresso in una realtà di riferimento come questa rappresenta un importante traguardo per Birra Flea, che consolida la propria presenza sui mercati internazionali e porta nel cuore della capitale britannica una birra artigianale capace di raccontare il territorio umbro, la qualità delle materie prime e una continua ricerca dell’eccellenza.

“Essere presenti con uno spazio interamente dedicato a Birra Flea all’interno di una realtà prestigiosa come Eataly – ha dichiarato Matteo Minelli, ceo di Birra Flea – è motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di internazionalizzazione e ci permette di far conoscere le nostre birre a un pubblico sempre più ampio e internazionale, in un contesto che valorizza il meglio dell’enogastronomia italiana. È il risultato di un lavoro costruito negli anni, fatto di passione, investimenti e della volontà di portare la qualità italiana oltre i confini nazionali, mantenendo sempre saldo il legame con il nostro territorio e con i valori che da sempre contraddistinguono il nostro birrificio”.