Bilancio di Previsioni e distribuzione avanzo di amministrazione 2025: la Provincia investe su edilizia scolastica e viabilità 

Perugia 25 Giugno ’26 – Si è parlato di Bilancio di Previsione 2026-2028, assestamento generale al Bilancio di Previsione 2026–2028, variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione e avanzo di amministrazione 2025, nell’ultima seduta del Consiglio Provinciale. A relazionare è stato il consigliere con delega al bilancio Andrea Bacelli.

Nell’annualità 2026 sono state accertate maggiori entrate correnti per 215.963 euro mentre nel 2027 si prevedono maggiori entrate correnti per 192.467 e minori spese per 24.800 euro, dovute a riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel 2028 le maggiori entrate ammontano a 949.494 con minori spese per 24.800 dovute sempre a riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto concerne l’avanzo disponibile, applicato per euro 8.634.017 questo verrà così distribuito: 180.000 euro per la centrale unica appaltante, 115.000 alle partecipate Umbria TPL e Mobilità SPA per incremento dei servizi di trasporto. Al servizio gestione e viabilità verranno distribuiti 250.000 euro per manutenzione ordinaria e interventi di somma urgenza mentre 436.000 verranno utilizzati per i servizi informatici. Per manutenzione edilizia e patrimonio sono stati stanziati 2.920.000 euro per pagamento maggiori utenze e manutenzione ordinaria edifici. Per quanto riguarda le scuole secondarie: 200.000 euro andranno alla messa in sicurezza, controlli soffitti e efficientamento energetico dell’ITTS Volta di Piscille, 500.000 per la realizzazione del nuovo edificio per ricovero limoni a Villa Fidelia di Spello, 100.000 per la manutenzione straordinaria della palestra del Mazzatinti di Gubbio, 200.000 manutenzione infissi e altre opere al Galilei di Perugia, 300.000 euro per la manutenzione straordinaria del palazzetto “Don Guerrino Rota a Spoleto”, 150.000 nuova costruzione ampliamento aule e laboratori all’IIS “Franchetti Salviani di Città di Castello, 100.000 euro delocalizzazione Istituto d’Arte di Deruta.

L’avanzo di amministrazione vincolato: verrà utilizzato per l’estinzione di mutui, per interventi sulla SR 220 Pievaiola e sulla SP 251 di San Benedetto. Infine verranno utilizzati 1.249.240 per l’adeguamento e miglioramento sismico del Liceo Classico Casimiri a Gualdo Tadino.

Il consigliere Bacelli ha ringraziato gli uffici del Bilancio della Provincia di Perugia per il lavoro svolto.

Il consigliere Jacopo Barbarito ha chiesto di sapere quali sono stati gli effetti del caro energia sulla spesa corrente e se l’avanzo libero viene distribuito solo su richiesta degli uffici.

Il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha risposto che il bilancio attuale dà la possibilità, non è stato così in passato, di programmare investimenti e utilizzare risorse. “Il mio obiettivo primario – ha concluso il Presidente – è quello di attivare, come già sto facendo, una concertazione su tutti i territori per capire esigenze e criticità. La distribuzione delle risorse sarà equa e di pari dignità per tutti i territori della provincia di Perugia. Sempre nel rispetto della prudenza necessaria in un quadro mondiale difficile”.