La donazione punta a rendere la lettura più inclusiva e accessibile

Il Rotary Club Perugia ha donato dei libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) al Sistema Bibliotecario del Comune di Perugia, contribuendo a rendere la lettura sempre più accessibile e inclusiva.

La donazione si è svolta presso la Biblioteca degli Arconi martedì 23 giugno alle ore 18. Erano presenti il dott. Luca Marinelli, Presidente del Rotary Club Perugia, la dott.ssa Costanza Spera, Assessora alle Politiche sociali, il dott. Marco Pierini, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, la dott.ssa Roberta Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, il dott. Carlo Benedetti, Dirigente della U.O. Cultura e Biblioteche, e le dott.sse e socie Rotary Adelaide Di Basilio, Innocenza Ritacco, Tiziana Biganti. È intervenuto, inoltre, Giorgio Massoli dell’associazione Popy On The Road, realtà impegnata nella promozione dell’inclusione e della Comunicazione Aumentativa Alternativa attraverso viaggi, progetti e reti tra scuole, enti e comunità.

Nel corso del suo novantesimo anno dalla fondazione, il Rotary Club Perugia continua a promuovere iniziative dedicate alla valorizzazione della comunità e all’inclusione sociale della città. Il Presidente del Rotary Club Perugia, Luca Marinelli, ha dichiarato: «Il motto del Rotary Club è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Questa donazione rappresenta una traduzione concreta e completa di questo spirito. Il Rotary Club Perugia ringrazia l’Assessora Costanza Spera e l’Assessore Marco Pierini per aver sposato questa idea con entusiasmo, perché leggere significa essere liberi e la lettura deve essere accessibile a tutti».

Giorgio Massoli ha aggiunto: «L’attenzione del Comune di Perugia e degli Assessorati verso questa forma di comunicazione è molto importante perché ha consentito di portare la CAA in un luogo pubblico. È proprio questo ciò che auspichiamo per il futuro: che la Comunicazione Aumentativa Alternativa sia accessibile in tutti i luoghi pubblici».

L’assessora Spera ha dichiarato «Mettere in grado tutti di comunicare nel modo più autonomo possibile è un obiettivo da perseguire: la dignità delle persone passa anche da questo. Per questo siamo grati al Rotary club Perugia per questo stupendo atto di solidarietà».

«L’inclusione è uno dei pilastri del nostro approccio alla cultura e, più in generale, alla cura del bene pubblico» ha aggiunto il Vicesindaco Pierini.

Il dott. Carlo Benedetti e la dott.ssa Roberta Migliarini hanno ringraziato il Rotary Club Perugia per la donazione, che arricchirà gli scaffali delle biblioteche comunali, assicurando che i volumi saranno distribuiti nelle diverse sedi del sistema bibliotecario cittadino in base alle esigenze e alle necessità delle singole biblioteche.