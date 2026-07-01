Bevagna, tutto pronto per la quinta edizione della Sagrantina

Tutto pronto per il via ufficiale della 5/a edizione de “La Sagrantina”, l’ormai irrinunciabile passeggiata enogastronomica al tramonto che unisce la promozione del territorio, le eccellenze vitivinicole e la cultura della sostenibilità.

Un ritorno in grande stile per quello che è ormai considerato uno degli eventi di enoturismo più importanti dell’Umbria e che fa registrare ancora un preannunciato sold out: saranno infatti 650 i partecipanti che sabato 4 luglio taglieranno il nastro di partenza a Bevagna. Un successo che travalica i confini locali, con oltre il 70% degli iscritti provenienti da fuori regione, a testimonianza del forte appeal nazionale raggiunto dall’iniziativa.

Le richieste hanno ampiamente superato i posti disponibili, come spiegano gli organizzatori di Spazio Modu e Band a Part): “Le adesioni sono andate molto oltre il numero finale, ma abbiamo scelto di porre un limite per garantire l’assoluta qualità del servizio e l’eccellenza dell’esperienza”.

La partenza è fissata per sabato 4 luglio alle ore 17 da Bevagna. Da lì prenderà il via una slowalk di 10 km: un viaggio fisico e sensoriale pensato per far scoprire il territorio umbro attraverso la pratica lenta del camminare. Il percorso si snoderà tra borghi, ulivi, frantoi e vigne, toccando tre storiche cantine locali – Cantine Briziarelli, Terre dei Nappi e La Fonte – dove i partecipanti potranno degustare il pregiato Sagrantino e i prodotti tipici umbri, accompagnati da momenti musicali. La serata si concluderà con un party finale al rientro nel borgo mevanate.

Oltre ai numeri da record, la vera novità di quest’anno è la forte impronta ecologista dell’evento, sviluppata in stretta sinergia con ARPA Umbria. I partecipanti riceveranno bicchieri realizzati in Tritan, una plastica dura e completamente riciclata, azzerando l’uso di materiali usa e getta. “La tutela dell’ambiente non si racconta solo con i dati, ma creando spazi di partecipazione che coinvolgano la comunità”, dichiara il direttore di ARPA Umbria, Alfonso Morelli. Per l’occasione, l’Agenzia ha messo a disposizione un innovativo applicativo per valutare e misurare l’impatto ambientale dell’iniziativa, aiutando a tracciare le buone pratiche ecosostenibili.

La Sagrantina è patrocinata e sostenuta da una solida rete istituzionale e territoriale: Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Bevagna (guidato dalla sindaca Annarita Falsacappa, che ospita l’evento per il quinto anno consecutivo), ARPA Umbria, Consorzio Tutela Vini Montefalco e Strada del Sagrantino.