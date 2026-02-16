Sulla SR 316 dei Monti Martani

La Provincia di Perugia ha istituito il senso unico alternato con semaforo o movieri, a seconda delle esigenze lavorative, con limite di velocità di 30 Km/h e divieto di sosta ambo i lati con rimozione dei veicoli, lungo la SR 316 dei Monti Martani, dal Km 9+540 al Km 9+800.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi di straordinaria manutenzione (DGR n. 510 del 29/05/2024), e sarà in vigore dal 18 febbraio 2026 per 60 giorni (H24) e comunque fino al termine delle operazioni.