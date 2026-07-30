“Benvenuto nell’AI!”: torna a grande richiesta al Teatro Lyrick di Assisi lo show irriverente e (auto)ironico di Alessandro Cattelan



Appuntamento il prossimo 8 dicembre con il racconto sulla modernità

e sulle debolezze che ci rendono così imperfettamente umani

Anche Assisi fra le nuove tappe annunciate da Alessandro Cattelan, che torna a grande richiesta al Teatro Lyrick il prossimo 8 dicembre, nell’ambito della stagione Tourné 2026/2027, con “Benvenuto nell’AI!”, uno show irriverente e (auto)ironico che racconta la modernità e le debolezze che ci rendono così imperfettamente umani.

Monologhi, aneddoti personali e familiari, canzoni scritte per l’occasione costruiscono un percorso che racconta l’uomo, partendo dalla domanda di una intelligenza artificiale che si chiede cosa le manchi per essere “umana”.

«Mi piace la dimensione del teatro – spiega lo stesso Cattelan – mi piace avere un confronto immediato con il pubblico. Nello spettacolo racconto episodi della mia vita, sono imperfetto come tutti e cerco di riderci sopra con la complicità della gente in sala, all’inizio le risate sono timide, ma ben presto il pubblico capisce che siamo tra di noi e si lascia andare; è lì che anche io affondo nella narrazione, mi lancio in canzoni improbabili, racconto le mie debolezze e interagisco con una intelligenza artificiale che guardo con diffidenza. O meglio, che ho sempre guardato con diffidenza, ma dopotutto, chi non lo ha fatto: chi non ha mai insultato la voce al casello che voleva aiutarci a pagare il pedaggio? Dai, confessate… Siamo tra di noi».

Un appuntamento per ridere e riconoscersi nelle piccole e grandi contraddizioni del nostro tempo. Partendo dall’intelligenza artificiale, ormai presenza costante nelle nostre vite, Cattelan costruisce uno spettacolo brillante che allarga lo sguardo alle nevrosi, alle fragilità e alle contraddizioni della contemporaneità. Tra aneddoti autobiografici e osservazioni sul quotidiano, “Benvenuto nell’AI!” ci ricorda che, nonostante tutto, sono proprio le nostre imperfezioni a renderci autentici.

Annunci stagione 2026/2027: Il 29 settembre data zero del “Live Teatri 2026” di Francesco Renga al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 ottobre data zero del tour “L’ornamento delle cose secondarie” di Max Gazzè al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 novembre “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” di Dario Brunori al Teatro Lyrick di Assisi, il 15 novembre “Tribute to Hans Zimmer” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Lyrick di Assisi, il 14 dicembre “Per essere buoni genitori” con Osvaldo Poli al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 20 dicembre “Alla scoperta di Morricone – Vol.3” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 6 febbraio “Back to Hawkins. Stranger Things Tribute” al Teatro Lyrick di Assisi, il 25 febbraio “Flamingo” con Luca Ravenna al Teatro Lyrick di Assisi.