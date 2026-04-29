Bellezza a 360 gradi: a Corciano inaugura l’Officina del Capello

Non solo hair styling, ma un hub creativo che sostiene l’arte locale. La sfida di Daniele Donati: tradurre le tendenze in uno stile unico e personale

L’immagine evoca sia il concetto del bello ma anche del “indossabile”. La missione di Officina del Capello è quella di creare un look che appartiene. Uno stile che segua anche l’evoluzione personale, in un progetto di bellezza su misura che riveli l’essenza della persona in ogni momento della sua vita, seguendo quello che sente, il suo carattere e la sua personalità. In questo senso Officina del Capello esprime la bellezza a trecentosessanta gradi. Officina del Capello nasce dal desiderio di prendersi cura dei clienti nel settore Hair e non solo, con servizi professionali.

Officina del Capello è un progetto ideato da Daniele Donati, titolare del salone che si trova a Corciano, e che ha inaugurato da poco, mosso dal desiderio di promuovere e condividere anche il patrimonio culturale e artistico, del territorio, concepito come capitale intellettuale, avvicinando sempre di più i propri clienti al concetto di bellezza e all’arte con la certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni può consolidare il rapporto sia con il territorio che con i clienti. Il salone, infatti, apre le porte a tutti coloro che vogliono trovare uno spazio per esporre le proprie creazioni, e dare vita alla propria creatività, in questo modo si contribuisce anche a sostenere e promuovere artisti locali emergenti e talentuosi, capaci di intercettare ed anticipare le tendenze future, proprio come si fa con i capelli.

Daniele Donati vanta una ventennale esperienza come Barbering & hair stylist, con tantissimi corsi in Italia e all’estero oltre ad essere un vero e proprio consulente d’immagine che analizza la fisionomia e la personalità per suggerire tagli e colori valorizzanti. E’un professionista del benessere e della cura dei capelli capace di progettare e costruire l’immagine del cliente.

La filosofia di Officina del Capello, punta sul non recepire l’immagine in modo “passivo”, in quanto la moda, le tendenze e le novità devono essere tradotte per essere “indossabili” dalle clienti, ognuna nel suo modo unico e personalizzato, e dove anche l’occhio vuole la sua parte.

All’inaugurazione era presente, per l’occasione, anche il consigliere del Comune di Corciano, Nicola Masiello.